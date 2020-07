Die Region und die Natur genießen

Ab Ende Mai hat die Jagstmühle wieder Restaurant und Hotel geöffnet. Dort, wo die Jagst lieblich plätschernd vorbeizieht, wo malerische Orte entlang von Rad- und Wanderwegen zu Entdeckungstouren einladen, befindet sich die Jagstmühle. Zwar ist die Jagst eher klein, gewaltig ist jedoch die üppige Natur, die von und mit dem Fluss lebt. Ein reizvoller Zufluchtsort, gerade in der heutigen Zeit und das nicht nur für Naturliebhaber und Feinschmecker. Auf der idyllisch gelegenen Mühle kann man nicht nur die überaus gute Kochkunst – die sich ganz der regionalen Küche und den Produkten der Region verschrieben hat – genießen, sondern auch einfach mal die Seele baumeln lassen und die umliegende Natur genießen. Passend zur Zeit gibt es ein wunderbares Arrangement für einen traumhaften Kurzurlaub direkt an der Jagst. Am besten einfach mal unter www.jagstmuehle.de vorbeischauen. Und allen Freunden des fein-heimischen Küchenhandwerks wird online auch gleich ein kleinen Vorgeschmack gegeben, auf das was in den kommenden Tagen kulinarisch zu erwarten ist. Um in der aktuellen Situation auf der Jagstmühle ein verlässliches und unbeschwertes Gasterlebnis zu ermöglichen, wurden die bestehenden Hygienestandards und vorübergehenden Hausregeln ergänzt.

An dieser Stelle der Einfachheit und guten Transparenz halber zwei Hinweise: Alle Restaurant- und Hotelgäste der Jagstmühle melden sich bitte zunächst an der Rezeption an. Hier erhalten sie alle wertvollen Informationen rund um Ihren Aufenthalt (z.B. Wegekonzept, Besonderheiten bei betrieblichen Abläufen, individuell serviertes Frühstück etc.). Weiter wird eine Tischreservierung aufgrund der etwas eingeschränkteren Kapazitäten dringend erbeten. Für etwaige Rückfragen steht das Rezeptions-Team der Jagstmühle gerne und jederzeit telefonisch unter 07938-90300 oder per Mail rezeption@jagstmuehle.de zur Verfügung. wol

Landgasthof & Hotel Jagstmühle, Jagstmühlenweg 10, 74673 Mulfingen,

Tel.: 07938-90300, www.jagstmuehle.de