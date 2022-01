Digitale Auftaktveranstaltung zum Glasfaserausbau in Künzelsau

Homeoffice und -schooling haben in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, wie wichtig eine stabile Internetanbindung zu Hause ist. Auch für Unternehmen ist die schnelle Verbindung ein entscheidender Faktor bei der Standortwahl geworden.

Für den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes hat die Stadtverwaltung Künzelsau in Abstimmung mit dem Gemeinderat eine Kooperationsvereinbarung mit der Deutschen GigaNetz GmbH geschlossen. „Damit soll der Auf- und Ausbau eines Glasfasernetzes in allen Ortsteilen und der Kernstadt realisiert werden, sofern sich ausreichend viele Einwohnerinnen und Einwohner und Unternehmen für einen Glasfaseranschluss entscheiden“, so Bürgermeister Stefan Neumann.

Dazu findet eine Informationsveranstaltung der Deutschen GigaNetz GmbH online am Mittwoch, 19. Januar 2022, um 19 Uhr statt. Künzelsaus Einwohnerinnen und Einwohner sind eingeladen, diese Gelegenheit zu nutzen und auch Fragen zu stellen. Anmeldungen sind online möglich: www.deutsche-giganetz.de/kuenzelsau.

Die Deutsche GigaNetz GmbH möchte den Auf- und Ausbau eines Glasfasernetzes auf eigene Kosten, gemeinsam mit den Anschlussnehmern und der Stadtverwaltung realisieren. Dafür bedarf es einer entsprechenden Beteiligung der Haushalte und Unternehmen. Diese vorausgesetzt soll das schnelle Internet für alle Ortsteile entstehen – ohne staatliche Mittel in Anspruch zu nehmen, um wettbewerbsoffen den eigenwirtschaftlichen Gigabitausbau zu fördern. Glasfaser bis in die eigenen vier Wände ermöglicht schon heute Bandbreiten von bis 1.000 Mbit/s symmetrisch in Sende- und Empfangsrichtung. Das ist ein großer Schritt zur modernsten Infrastruktur und ermöglicht sowohl Mietern als auch Immobilienbesitzern einen großen Vorsprung im digitalen Zeitalter – passend zu Künzelsaus Schwerpunktziel „Infrastruktur und Integration“ in diesem Jahr, das der Gemeinderat im Rahmen der „Strategie 2030“ festgelegt hat.

Hintergrund - Strategie 2030

Im Rahmen des Prozesses „Künzelsau 2025 – Wie wollen wir 2025 in Künzelsau leben?“ befassen sich der Gemeinderat und die Stadtverwaltung schon seit längerem damit, die Zukunft Künzelsaus aktiv zu gestalten. Der Gemeinderat schreibt diesen Prozess jährlich fort und legt mit der „Strategie 2030“ gemeinsame Ziele für die nächsten Jahre fest. Im Jahr 2022 liegt der Fokus des städtischen Engagements auf den Bereichen Infrastruktur und Integration. Der Arbeitstitel, das Schwerpunktziel 2022, lautet deshalb kurz „Infrastruktur und Integration“. Mehr dazu ist auf der städtischen Homepage zu finden: www.kuenzelsau.de/Strategie2030