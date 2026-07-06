Digitale Beteiligung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept in Künzelsau

Wie soll sich Künzelsau in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Themen sind wichtig für die Innenstadt, die Stadtteile, das Wohnen, die Mobilität, das Zusammenleben, die Nahversorgung, die Grünflächen oder die Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und ältere Menschen? Genau darum geht es beim Integrierten Stadtentwicklungskonzept, welches die Grundlage für neue potentielle Sanierungsgebiete liefert.

Mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung im Rathaus ist der Beteiligungsprozess am 1. Juli gestartet. Dabei wurden erste Einschätzungen des beauftragten Planungsbüros - Netzwerk für Planung und Kommunikation Bürogemeinschaft Sippel I Buff - vorgestellt und zentrale Fragen zur zukünftigen Entwicklung der Stadt diskutiert. Nun sind alle gefragt, die einen Bezug zu Künzelsau haben: Menschen, die hier wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, einkaufen, sich engagieren, ihre Freizeit verbringen oder regelmäßig in der Stadt unterwegs sind.

Bis Donnerstag, 31. Juli 2026, können Ideen, Hinweise und Vorschläge online auf der Beteiligungsplattform PIN-mit unter kuenzelsau.pinmit.de eingebracht werden. Dort können Beiträge direkt auf einer Karte verortet werden. So lassen sich konkrete Orte benennen, an denen etwas verbessert, erhalten, weiterentwickelt oder neu gedacht werden sollte. Gesucht sind sowohl große Zukunftsideen als auch kleine Hinweise aus dem Alltag: Wo fehlt ein Treffpunkt? Welche Wege sollten sicherer werden? Was braucht die Innenstadt? Welche Stärken sollen bewahrt werden? Was macht die Stadtteile lebenswert? Welche Angebote fehlen? Wo gibt es Orte mit besonderem Potenzial?

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept soll ein strategisches Leitbild für die gesamte Stadt mit Kernstadt, Innenstadt und allen Stadtteilen werden. Es bildet eine wichtige Grundlage dafür, welche Ziele, Maßnahmen und Leitprojekte Künzelsau in den kommenden 15 bis 20 Jahren verfolgen soll. Neben räumlichen und städtebaulichen Fragen werden auch soziale, gesellschaftliche und weitere zukunftsrelevante Themen berücksichtigt. „Das Stadtentwicklungskonzept stellt keine Konkurrenz zur Strategie 2040 dar, sondern ist eine räumliche Ergänzung. Zudem bildet es die Grundlage für die Antragstellung eines neuen Sanierungsgebietes. Dem Fördergeber ist die Beteiligung der Öffentlichkeit wichtig: Beteiligen Sie sich – es ist Ihre Chance, Ihren Blickwinkel einzubringen“, sagte Thomas Sippel vom Netzwerk für Planung und Kommunikation, Bürogemeinschaft Sippel | Buff.

Je mehr Menschen ihre Erfahrungen, Ideen und Perspektiven einbringen, desto besser kann das Konzept die tatsächlichen Bedürfnisse vor Ort abbilden. Stadtentwicklung betrifft den Alltag vieler Menschen: den Weg zur Arbeit oder zur Schule, das Wohnen, Einkaufen, die Freizeit, die Begegnung, die Mobilität und die Entwicklung der Stadtteile. Alle Beiträge auf der Beteiligungsplattform werden gesammelt, ausgewertet und fließen in die weitere Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts ein. Die Stadtverwaltung Künzelsau lädt daher dazu ein, die Gelegenheit zur Mitwirkung zu nutzen und die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Die digitale Beteiligung ist bis Donnerstag, 31. Juli 2026, möglich unter: kuenzelsau.pin-mit.de.