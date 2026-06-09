ebm-papst gewinnt Gold und Bronze beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation

Erfolg für ebm-papst: Beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation (DPOK) 2026 in Berlin wurde die Unternehmenskommunikation des Ventilatorspezialisten gleich doppelt ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt Gold für die Interne Kommunikation des Vorsitzenden der Geschäftsführung (CEO), Dr. Klaus Geißdörfer, sowie Bronze für die Kommunikation im Rahmen der Transformation – bei über 500 Einreichungen.

Im Mittelpunkt steht ein klarer Ansatz: Wichtige Unternehmensthemen werden verständlich erklärt und systematisch im gesamten Unternehmen weitergegeben – bis in die Teams und die Produktion. Ausgangspunkt ist der regelmäßige CEO-Talk, eine Videoansprache mit Dr. Klaus Geißdörfer, live aus dem hauseigenen Studio. Führungskräfte greifen die Inhalte auf und tragen sie in ihre Bereiche weiter. So wird aus Information Orientierung für den Arbeitsalltag.

„Gute Kommunikation zeigt sich nicht nur daran, was gesagt wird, sondern ob es im Unternehmen ankommt“, sagt Hauke Hannig, Vice President Communications & Global Affairs und Sprecher von ebm-papst. „Unser Ziel ist es, dass alle Mitarbeitenden weltweit verstehen, wohin sich das Unternehmen entwickelt und ihren Beitrag dazu leisten können.“

Unterstützt wird dieser Ansatz durch das Intranet „FANS“, das Information und Austausch im Unternehmen bündelt und den Dialog stärkt. Die Auszeichnungen bestätigen den eingeschlagenen und erfolgreichen Weg: klare Führung, verständliche Kommunikation und Austausch über alle Ebenen hinweg. „Gute Unternehmenskommunikation zeigt sich darin, wie sie im Unternehmen verstanden und gelebt wird – genau darauf liegt unser Fokus. Dass dieses Engagement ausgezeichnet wird, freut mich sehr,“ sagt ebm-papst CEO, Dr. Klaus Geißdörfer.

Mehr Infos unter www.ebmpapst.com