Einkaufshilfe in Hohenlohe

Foto: fotolia.com © gpointstudio Einkauf an der Fleischtheke

Gerade für diejenigen, die beispielsweise aufgrund des Alters zu einer Corona-Risikogruppe gehören und das Haus am besten nicht mehr verlassen sollten, wird die aktuelle Situation immer verzwickter. Zum Glück gibt es Hilfe.

Krisen wie die jetzige bringen in vielen Menschen auch das Beste zum Vorschein, das zeigt sich beispielsweise in Öhringen. Im Rahmen der Initiative "Öhringen hilft!" können sich all jene, die zu Risikogruppen gehören und am besten völlig zuhause bleiben sollten, aber keine Angehörigen haben, von Ehrenamtlichen die nötigen Einkäufe, den Gang zur Apotheke etc. erledigen lassen. Das Motto der Initiative lautet "Gemeinsam statt einsam", ein besonderes Anliegen ist es außerdem, die lokalen Lebensmittelgeschäfte zu unterstützen.

Auch in Künzelsau gibt es einige Möglichkeiten. Gerade die Gastronomen mussten zwar ihre Gaststättenbetriebe schließen, bieten ihre Speisen aber auch zur Abholung oder als Lieferservice an. Eine Übersicht findet sich hier.

Darüber hinaus bieten viele Gemeinden, etwa Waldenburg, Kupferzell oder Neuenstein, ähnliche Hilfe wie Öhringen, regionale Geschäfte und Gastronomien haben sich oft zusammengetan, um die Versorgung für Risikogruppen zu gewährleisten. Kontaktdaten finden sich auf den Internetseiten der Gemeinden.