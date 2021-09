Eröffnung des MAN-Fertighauses von 1951 im Hohenloher Freilandmuseum

Im Hohenloher Freilandmuseum Schwäbisch Hall-Wackershofen kommt die jüngere Vergangenheit an.

Zu den vielen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden aus dem 16. bis 19. Jahrhundert werden sich künftig in der Gebäudegruppe „20. Jahrhundert“ auch jüngere Gebäude gesellen und Einblicke in die Lebensverhältnisse der Menschen in dieser Zeit bieten. Den Auftakt macht das Fertighaus des Fahrzeugherstellers MAN, das im Jahr 1951 für die Familie des Direktors der Sport- und Jugendleiterschule Ruit, Hermann Ertle, in Stuttgart-Sillenbuch erbaut worden ist. Nach mehr als 60 Jahren als Wohnhaus für verschiedene Bewohner- und Besitzerfamilien hatte es 2014 ausgedient. Nach Restaurierung und Umsetzung in das Freilandmuseum bietet es künftig spannende und authentische Einblicke in das Bauen und Wohnen der frühen 1950er Jahre. Zugleich ist das MAN-Fertighaus Zeugnis eines wichtigen Abschnitts in der Geschichte des Hausbaus mit seriell hergestellten Bauteilen. Die Initiativen, mit vorgefertigten Elementen eine schnelle und kostengünstige Alternative zum konventionellen Hausbau zu entwickeln, gehen bis in das 19. Jahrhundert zurück. Planungen und Experimente wurden vielerorts angestellt, die Fertighäuser, die von MAN entwickelt und zwischen 1948 und 1953 errichtet worden sind, gelten dabei als die ersten erfolgreich realisierten Projekte des Fertighausbaus in Deutschland.

Das Gebäude wird am Sonntag, 19. September um 11.00 Uhr eröffnet, für die Teilnahme an der Eröffnung wird um Anmeldung unter info@wackershofen.de gebeten.

