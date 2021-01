Fernfahrerstammtisch Kirchberg – Warum die Reifen platzen

»Achtung auf der A 6 zwischen Kupferzell und Neuenstein liegen Reifenteile auf der Fahrbahn.« Wie oft hört man solche Meldungen im Radio? In der kalten Jahreszeit zwar deutlich seltener als im Sommer, aber man fragt sich dennoch, weshalb bei Lkws immer wieder die Reifen durch die Gegend fliegen und auch bei anderen Verkehrsteilnehmer Schäden am Fahrzeug verursachen.

Das kann verschiedene Gründe haben. Bei einem Lkw werden die Reifen deutlich mehr beansprucht als bei einem Pkw. Schäden am Reifen können beispielsweise beim Rangieren über Bordsteine entstehen, oder auch wenn Gegenstände auf der Fahrbahn liegen. Schlaglöcher sind eine ebenso häufige Ursache. Oft sieht man solche Schäden von außen nicht und der Reifen fliegt auch nicht sofort davon, sondern erst ein paar tausend Kilometer

später.

Auch die Lauffläche des Reifens kann sich lösen. Das kann etwa durch einen Vulkanisierungsfehler, einen Schaden am Ventil oder einen Nagel im Reifen geschehen. Im schlimmsten Fall kann der Reifen in diesem Fall platzen oder in Brand geraden. Mit einem brennenden Reifen sollte man wenn möglich so lange weiter fahren, bis er sich von der Felge löst, denn beim Anhalten kann das ganze Fahrzeug in Brand geraten. Tankstellen sollten natürlich unbedingt gemieden werden.

Warum fliegen die Reifen- und Fahrzeugteile so durch die Luft? Ein Lkw-Reifen hat einen Druck von etwa 9 Bar, ein Pkw-Reifen dagegen im Schnitt nur 2 bis 2,3 Bar – das macht den Unterschied.

Dieter Wahl, Mitveranstalter des Fernfahrerstammtisches Kirchberg, berichtet aus eigener Erfahrung: »Mir ist einmal auf der Antriebsachse ein fast neuwertiger Reifen rausgeflogen. Er hat die Seitenverkleidung, den Kotflügel und die Aufhängung weggerissen. Auch der Lufttrockner für die Bremsanlage war beschädigt. Die Autobahn war voller Trümmer und hat drei andere Autos beschädigt. Und das war noch glimpflich. Bei so etwas kann es auch zu schweren Unfällen mit Toten und Schwerverletzten kommen.«

Im Fall eines geplatzten Reifens rät Dieter Wahl dringend von einer Vollbremsung ab. »Das Beste ist, wenn möglich, das Fahrzeug ausrollen lassen bzw. langsam abbremsen, keine starke Lenkbewegungen machen und rechts ranfahren. Ein Lkw-Fahrer wird auf der Autobahn, wenn er nicht gerade lebensmüde ist, ohne zusätzliche Absichererung keinen Reifen wechseln. Wobei heute viele Lkws aus Gewichtsgründen ohnehin keine Ersatzreifen mehr dabei haben. Grundsätzlich ist bei einer Reifenpanne Vorsicht geboten, denn die Fahrbahnen sind oft eng. Wenn ein Lkw nah an einem vorbeifährt, kann der Luftsog so stark sein, dass man mitgezogen wird und unter die Räder kommt.

Ich/wir vom Fernfahrerstammtisch Kirchberg wünschen allen ein

geruhsames Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr und anhaltende Gesundheit.«