Festspielstadt Feuchtwangen

Feuchtwangen ist facettenreich und belohnt mit fränkischem Flair. Die Festspielstadt hat im Sommer viel zu bieten, von Freilichtaufführungen im Kreuzgang über Stadt- undThemenführungen bis hin zu Sonderausstellungen und besonderen Leckerbissen aus der Region.

Das Herz von Feuchtwangen ist auch heute noch der Marktplatz. Er beeindruckt durch seine sehenswerten Bürgerhäuser und die altfränkischen Fachwerkgebäude. Besonderer Anziehungspunkt des Platzes ist der 1726 erbaute Röhrenbrunnen. Er ist mit historischen Wappen verziert und auf seiner Säule befindet sich eine Darstellung der Göttin Minerva. An der Nordseite wird der Marktplatz von der Stiftskirche überragt. Der romanische Kreuzgang an der Südseite der Stiftskirche stammt vermutlich aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Kultur- und Theaterfreunden in ganz Deutschland ist er ein Begriff, finden doch hier im Sommer seit 1949 die berühmten Kreuzgangspiele mit Freilichtaufführungen von Klassikern der Weltliteratur statt.

Mehr zur Geschichte Feuchtwangens und den Sehenswürdigkeiten können die Gäste bei eineröffentlichen Stadtführung erfahren. Diese finden bis Mitte September jeden Sonntag um 15 Uhr statt. Bereits um 14 Uhr können die Handwerkerstuben besichtigt werden. Bei den Handwerkerstuben handelt es sich um sechs original erhaltene Arbeitsräume Feuchtwanger Handwerker: Zuckerbäcker, Blaufärber, Töpfer, Weber, Schuhmacher und Zinngießer. Treffpunkt ist jeweils vor der Tourist Information am Marktplatz. Eine Besonderheit sind auch die Themenführungen mit dem Mönch Froumund von Tegernsee oder die Sagen- und Mythenführung »Es geht um…«. Der Tegernseer Mönch wurde um das Jahr 1000 in das Feuchtwanger Salvator-Kloster geschickt, um das darniederliegende Kloster wieder mit aufzubauen. Über seine Sorgen und Nöte berichtet unser Mönch Froumund bei einer kurzweiligen Führung recht lebensnah. Was im Feuchtwanger Land so alles umgeht und welche Sagen und Geschichten es dort gibt, erfährt man bei den Sagenführungen. Das Fränkische Museum Feuchtwangen ist eines der bedeutendsten Volkskunstmuseen Süddeutschlands und informiert über fränkische Alltagsgeschichte: Prächtige Trachten, kunstvoll verzierte Liebesbriefe, meisterhaft bemalte Fayencen, historische Zimmereinrichtungen, sakrale Kunst und eine der prächtigsten barocken Feuerspritzen. Einzigartig in Deutschland ist das Sängermuseum, das zu einer faszinierenden, multimedialen Zeitreise durch die Historie des Chorgesangs einlädt. Wer kulinarische Köstlichkeiten liebt, findet ebenfalls reichlich Auswahl: verführerische Pralinen, handgeschöpfte Schokoladentafeln, Safran aus Franken, Leckerbissen aus dem Urgetreide Emmer, Fisch- und Wildgerichte und natürlich typisch fränkische Spezialitäten. Eine gewachsene fränkische Wirtshauskultur, gemütliche Biergärten und schöne Plätze zum draußen sitzen, erwarten die Gäste. Bei schönem Wetter lockt außerdem das weitläufige Freibad mit Wellenrutsche und großem Naturbadesee.

Tourist Information

Feuchtwangen, Marktplatz 1, 91555 Feuchtwangen

Fon: 09852 904-55

www.tourismus-feuchtwangen.de