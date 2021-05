Feuchtwangen: Von der Stadt aufs Land

Im komplett neuem Design ist eine Neuauflage der Feuchtwanger Wanderkarte »Von der Stadt aufs Land« erschienen. Das Feuchtwanger Land mit seinen Wäldern und Wiesen ist zum Wandern oder Spazierengehen bestens geeignet.

In der Karte sind die sechs Feuchtwanger Rundwege beschrieben und dargestellt. Die sechs Routen sind zwischen zehn und 17 Kilometern lang und verlaufen rund um die Kreuzgangstadt. Die Route Nummer zwei schlängelt sich nach Osten durch die sanften Täler von Aicha und Wüstenbach, Rundwanderweg drei verläuft zum und im Dentleiner Forst und die Route vier führt von Feuchtwangen ins Wörnitztal nach Mosbach. Durch die Wälder der Frankenhöhe führt der Weg fünf, der ab sofort in Banzenweiler startet und nicht mehr in Sommerau.

Neu aufgenommen wurden zwei Rundwege des Naturparks Frankenhöhe. Der Fuchsweg ist ein 10,3 km langer Rundweg von Breitenau über Zischendorf und Ratzendorf. Der Rehweg verläuft auf einer Länge von 14,3 km von Feuchtwangen über Glashofen nach Vorderbreitenthann und über Steinbach und Tauberschallbach wieder zurück.

Die Karte gibt außerdem Auskunft über Schnittpunkte der Wege mit überregionalen Weitwanderwegen. So queren die Wege Romantische Straße und die Tauber-Wörnitz-Linie des Main-Donau-Wegs das Feuchtwanger Land von Norden nach Süden. Die Querverbindung des Main-Donau-Weges von Feuchtwangen nach Pappenheim verbindet die Kreuzgangstadt mit dem Fränkischen Seenland. Die Fernwanderwege »Roter Flieger« und »Grünes Schlüsselloch« verlaufen von Feuchtwangen auf unterschiedlichen Routen nach Neustadt/Aisch. Und der Frankenhöheweg verläuft durch den Naturpark Frankenhöhe nach Rothenburg ob der Tauber.

Auch zwei Pilgerwege verlaufen durch das Feuchtwanger Land. Die Via Romea ist ein alter Pilgerweg von Norddeutschland nach Rom. Der 200 km lange Jakobusweg der Schwäbischen Jakobusgesellschaft verläuft von Ansbach über Feuchtwangen, Aalen und Ulm bis nach Oberdischingen. Er ist Teil des Fernwallfahrtsnetzes nach Santiago de Compostela.

Doch nicht nur zum Wandern, sondern auch zum Radfahren lädt die Kreuzgangstadt ein. Zahlreiche Radwege verbinden die Ortsteile und führen durch die weitgehend unberührte Natur links und rechts des Sulzach- und des Wörnitztales, die ebenfalls in einer eigenen Feuchtwanger Radkarte dargestellt sind. Am Bekanntesten ist sicherlich der Romantische Straße Radweg, der auf seinem Weg von Würzburg nach Füssen auch durch das Feuchtwanger Land führt. Neu entstanden ist letztes Jahr der Sulzachradweg, der entlang des Flüsschens Sulzach von Schillingsfürst über Feuchtwangen nach Wittelshofen führt, wo die Sulzach dann in die Wörnitz mündet. Auch der vor zwei Jahren eröffnete Fränkische WasserRadweg, der das Altmühltal mit dem Fränkischen Seenland und dem Romantischen Franken verbindet und auf seinen 450 km größtenteils entlang von Flüssen und Seen verläuft, führt durch die Kreuzgangstadt Feuchtwangen.

Beide Karten sind kostenfrei über die Tourist Information Feuchtwangen erhältlich und enthalten neben Tourenvorschlägen auch Hinweise zu Einkehrmöglichkeiten und Ausflugszielen in der Region.

Tourist Information Feuchtwangen, Marktplatz 1, 91555 Feuchtwangen, Fon: 09852-904 55, www.tourismus-feuchtwangen.de