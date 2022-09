Die D-Kasy der Flugsportgruppe Kochertal e. V. feiert am 16. Oktober am Flugplatz in Hermuthausen Jubiläum!

Der Motorsegler, den die Firma Scheibe Flugzeugbau 1963 baute, wurde im Jahr 1972 von den Segelflugvereinen aus Künzelsau, Ingelfingen sowie Öhringen gemeinsam gekauft und ist nun seit Jahrzehnten im Besitz der aus dem Künzelsauer und Ingelfinger Vereinen hervorgegangenen Flugsportgruppe Kochertal e. V. in Hermuthausen. Mit seinen 15 Metern Spannweite und einer Dienstgipfelhöhe von 5 km ist er auch heute noch ein imposanter Motorsegler.

Seit nunmehr 50 Jahre ist das Flugzeug mit der Kennung D-Kasy ein beliebter und zuverlässiger Motorsegler, der von den Mitgliedern des FSG gerne und häufig geflogen wird. Liebevoll wird er von den Piloten aufgrund der Reisegeschwindigkeit von nur 130 km/h „Rentnerjet“ genannt.

Sein Jubiläum am 16. Oktober 2022 wird am Flugplatz in Hermuthausen gefeiert. Zum Start um 11 Uhr wird ein leckeres Weißwurstfrühstück serviert. Ab 14 Uhr bietet der Verein Kaffee und selbstgemachtem Kuchen an. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Flugzeughalle statt. Bei gutem Wetter sind über die ganze Zeit Rundflüge in verschiedenen Flugzeugen über dem Kochertal möglich.

Jubiläusmfeier, So. 16. Oktober, Flugplatz, Hermuthausen