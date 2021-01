Förderung für Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen kommt im Rahmen der Aqua Römer Kulturhilfe in den Genuss einer besonderen Förderung: Das Museum erhält Gratis-Flaschen Aqua Römer Quelle im Wert von 5.000 Euro.

Sobald das Museum nach der Winterpause wieder öffnen kann, sollen die Flaschen in der eigenen Besenwirtschaft und im Sommerkeller verkauft werden. „Mit dem Erlös können wir die dringend benötigte Renovierung unseres Spielplatzes angehen“, erklärt Museumleiter Michael Happe. „Dass wir Corona-bedingt in der letzten Saison 70.000 Besucher weniger hatten als in den Vorjahren, ist nicht nur traurig, sondern trifft uns auch finanziell hart. Die Mineralwasserspende sichert nicht unser Überleben, ist aber eine Geste der Solidarität, die uns sehr freut.“

„Das Hohenloher Freilandmuseum ist ein wunderbares Beispiel für die lebendige und bunte Kulturszene unseres Landes, die wir mit unserer Kulturhilfe in dieser schwierigen Zeit ein wenig unterstützen wollen“, erklärt Nadja Ohlendorf, Geschäftsführerin aquaRömer. Der Traditionsbrunnen versteht sich selbst als Teil der Kulturgeschichte Baden-Württembergs. Deshalb werde das Thema Kulturförderung auch über diese Aktion hinaus eine zentrale Rolle für Aqua Römer Quelle spielen, kündigt Ohlendorf an.

Neben dem Freilandmuseum haben bereits das Wortkino Stuttgart, das Theater Die Käuze in Karlsruhe, der Spielmanns- und Fanfarenzug Hemmingen sowie die Freilichtbühne Mannheim Unterstützung aus der Aqua Römer Kulturhilfe erhalten. Bis zum 14. Februar 2021 haben die Baden-Württemberger noch die Möglichkeit, auf der Facebook-Seite und der Website von Aqua Römer Quelle Vorschläge einzureichen, welche kulturellen Einrichtungen und Vereine in den Genuss des Gratis-Mineralwassers kommen sollen. Die Gewinner werden an den kommenden Sonntagen vorgestellt.