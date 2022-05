Fortland Festival, 18.06.22

Es ist offiziell: Das Fortland Festival findet wieder statt. Nun heißt es am 18. Juni endlich wieder »Peace, Love & Unity« auf dem Gelände des Hangar Crailsheim.

Auf zwei Bühnen wird den Besucher*innen ein Künstler-Line Up mit insgesamt 14 Stunden elektronischer Musik geboten. Dabei sind alle Genres der elektronischen Musik vertreten: EDM, Hardstyle, House und Techno. Die Hauptbühne wird auf dem Außengelände des Hangars aufgebaut. Eine weitere Bühne wird es im Innenbereich geben. Von 14 bis 22 Uhr wird auf der Hauptbühne im Außenbereich sowie auf der Techno-Bühne gefeiert. Von 22 bis 4 Uhr geht es in den Innenräumen mit der Veranstaltung »Night Extension« weiter. Neben dem musikalischen Angebot werden Food Trucks für das leibliche Wohl sorgen. Ein Rahmenprogramm mit diversen Ständen und Bereichen wie der Shisha-Lounge oder der Beer-Pong-Area bietet den Besucher*innen ein zusätzliches Erlebnis.

Das Line Up wird angeführt von WorldClubDome Resident Le Shuuk, dem mit Platin ausgezeichneten Künstler Jerome sowie dem österreichische DJ-Duo Harris & Ford. Die Headliner der Techno Stage sind die international bekannten DJs Torsten Kanzler, Kerstin Eden und Ben Dust.

Als Aushängeschild von Kontor Records zählt der Hamburger DJ Jerome aktuell zu einem der erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Für seine Single »Light« wurde er einmal mit Platin und viermal mit Gold ausgezeichnet. Das österreichische DJ Duo Harris & Ford zählt mit über 300 Millionen Streams, mehreren Charthits sowie europaweiten Auftritten zu den international erfolgreichsten DJs und Produzenten der Hard-Dance Szene. Der aus Stuttgart stammende Künstler Le Shuuk tritt auf der Hauptbühne des Fortland Festivals auf und wird das finale Closing-Set spielen. Als Resident DJ des BigCityBeats WorldClubDome spielt er international auf Festivals wie dem Tomorrowland in Belgien oder dem Ultra Europe in Kroatien. Weitere Künstler auf der Hauptbühne sind Cuebrick, Fabian Farell und Averro. Außerdem tritt auch der aus Schwäbisch Hall stammende DJ Moestwanted auf, der mit seinem Event Hypercat überregional bekannt ist.

Das Festival wird nachhaltig gestaltet. So wurde von Seiten des Veranstalters bereits angekündigt, dass Plastikmüll vermieden wird. Es gibt Mehrwegbecher an allen Bars sowie Bio-Strohhalme aus kompostierbarer Maisstärke. In Zusammenarbeit mit Erden-Project werden Bäume für das Fortland Festival gepflanzt, um klimaschädliche CO2-Emissionen zu kompensieren und Lebensräume für Tiere sowie Arbeitsplätze in sozial schwachen Regionen wieder herzustellen. Zudem wird hohen Wert darauf gelegt, die Werte der elektronischen Musikszene wie Peace, Love & Unity sowie Aufklärungsarbeit über Themen wie Nachhaltigkeit oder Gleichberechtigung zu leisten.

Fortland Festival, Samstag, 18. Juni, Hangar Crailsheim, Open Air: 14 bis 22 Uhr, Night Extension: 22 bis 4 Uhr, Informationen und Tickets unter www.fortlandfestival.de, Tickets