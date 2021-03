Frühlingserwachen 2021

Kleine Rahmen, viel frische Luft und Kultur im Freien – so sieht das Programm des Rothenburger Frühlingserwachens 2021 aus. Sonderführungen laden zur Neuentdeckung der Altstadt ein.

Im Jahr 2021 gilt mehr denn je: Frühling, erste Knospen, die ersten warmen Tage – raus in die Natur, raus ins Freie. Das Programm des Rothenburger Frühlingserwachens macht einmal mehr deutlich, dass dies in Rothenburg ob der Tauber formidabel umsetzbar ist und ob der herrlichen Landschaft im Taubertal sowie der Atmosphäre in der Altstadt immer zum Erlebnis wird. Eine kostenfreie Theateraufführung im Toppler Theater, Sonderführungen durch die Stadt sowie die kostenfrei geführten Wanderungen der Frühjahrswanderwoche zählen zu den Höhepunkten im Jahr 2021. Es gilt zu beachten: ob die Veranstaltungen stattfinden können, hängt auch von den Auflagen hinsichtlich der Pandemiebekämpfung ab. Alle aktuelle Informationen findet man online unter der URL www.rothenburg-tourismus.de/veranstaltungen/fruehlingserwachen/.

Circa einen Monat später als ursprünglich geplant starten die Rothenburger Frühjahrswanderwochen vom 24. April bis 2. Mai. Für die Touren ist wie im Vorjahr eine Anmeldung via garten@rothenburg.de erforderlich. Neben der beliebten Mühlenwanderung und dem Schnupperpilgern auf dem Jakobsweg führen die fachkundig geführten Wanderungen ins Rothenburger Umland – ins Taubertal, auf die Frankenhöhe und die Hohenloher Ebene oder in die naturbelassenen Seitentäler der Tauber. Das genaue Programm ist den Informationen auf rothenburg-tourismus.de zu entnehmen.

Hier ist auch für Rothenburger sicher etwas Neues und Interessantes dabei: mit den Gästeführern und weiteren Experten der Stadtgeschichte geht es an verschiedenen Terminen auf Erkundungstour: Rund um Ostern stehen die Rothenburger Brunnen im Fokus: Am 1. April, 3. April, 6. April und 9. April startet jeweils um 14 Uhr die Tour »Rothenburger Brunnen – Kunstwerke der Renaissance«. Am Karfreitag (2. April, 16 Uhr) stehen »Redensarten auf Schritt und Tritt« im Fokus. Am Ostermontag geht es um die Verteidigungsanlagen der Stadt (ab 16 Uhr): Welche Rolle spielte die Stadtmauer mit ihren Basteien? Für alle genannten Touren ist eine Anmeldung via info@rothenburg.de nötig. Treffpunkt ist jeweils der Marktplatz-Brunnen.

Kostenfrei ist die Führung zum Osterfeuer am 4. April. Los geht es um 20 Uhr. Auch hier ist in diesem Jahr die Anmeldung via info@rothenburg.de bis zum 30. März nötig. Wer sich nicht via Mail anmelden möchte, kann auch bei der Tourist Information am Marktplatz vorbeischauen oder telefonisch unter der Nummer 09861-404 800 anrufen.

Ein echter Geheimtipp zum Schluss: das Toppler Theater öffnet für das Märchentheater »Die Bremer Stadtmusikanten« – aufgeführt von der im Märchenzauber bewährten Theatergruppe um Nico Seifert und Claudia Brand – am 16. April und 30. April ausnahmsweise vor dem Sommer die Pforten. Die Aufführungen beginnen jeweils um 17.30 Uhr und sind kostenfrei, eine Anmeldung ist notwendig. Der Kontakt hierfür lautet: franziska.krause@rothenburg.de.

Rothenburger Frühlingserwachen, Sa. 27. März bis Fr. 30. April, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg-tourismus.de