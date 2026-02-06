Frank "Molle" Winkler, Frontmann von Annâweech, verstorben

Man kannte ihn gut im Hohenloher Land: Frank "Molle" Winkler, Frontmann der Mundartband Annâweech, verstarb am 4. Februar 2026 in Forchtenberg im Alter von 70 Jahren.

Noch Anfang des letzten Jahres begrüßten wir Frank Winkler persönlich in den Redaktionsräumen des MORITZ-Verlags anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Band. Dort erzählte er uns, aktiv und stets positiv, wie er war, wie Annâweech damals, 1995, aus dem vorherigen Bandprojekt, der "Freetime Schwoof Band" entstand. Die Liebe zur handgemachten Musik und zur Heimat verströmte er im Gespräch ebenso wie auf der Bühne. Und der Erfolg bestätigte die Leidenschaft: In ihren über 30 Jahren erreichte Annâweech viel und wurde weit über die Region Hohenlohe hinaus bekannt: Gastspiele in Berlin und sogar Moskau, ein Auftritt bei den Dialekttagen in Stuttgart – um nur einige Highlights zu nennen. "Wir geben den Menschen eine sprachliche Heimat", erklärte Frank Winkler uns sein zentrales Anliegen. Frank Winklers Tod ist ein großer Verlust – für seine Familie, seine Bandkollegen, die gesamte Region Hohenlohe. Über 30 Jahre lang setzten sich Frank Winkler und Annâweech für den Hohenloher Dialekt ein, repräsentierten ihn, verbreiteten ihn, trugen ihn stolz vor sich her.

Privat war Frank Winkler stets positiv, stets zugänglich und in seiner Heimat Forchtenberg wohl bekannt. Von 1989 bis 2021 betrieb er in Forchtenberg Winklers Weinstube, die elterliche Gaststätte, die seitdem von seiner Tochter geleitet wird. Frank Winkler machte sie zu einer festen Institution. Dementsprechend drückte bereits Forchtenbergs Bürgermeister Michael Foss seine tief empfundene Anteilnahme aus.

Es ist nicht das erste Mal, dass Annâweech von einem Todesfall erschüttert wird: Bereits 2020 verstarb Band-Urgestein Peter "Boudsch" Botsch, Gitarrist und Sänger, während Rolf "Frett" Schneider aus gesundheitlichen Gründen ausschied. Damals entschlossen sich die Bandmitglieder um Frank Winkler, weiterzumachen, den Hohenloher Dialekt weiter hochzuhalten. Ob das auch ohne Frank Winkler möglich ist, steht noch in den Sternen. Dennoch hallen seine Worte nach: "Was auch immer man in unsere Musik hineininterpretiert, was auf der Bühne wirklich sichtbar ist, ist unsere Freundschaft. Und das nimmt unser Publikum auch mit. Ich nenne das unsere angenehme ­soziale Verpflichtung." Molle, du wirst uns fehlen.