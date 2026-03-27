Freizeitvergnügen früher im Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen bietet die Möglichkeit einer einzigartigen Reise in die Vergangenheit. Im Fokus steht in diesem Jahr das Thema »Freizeitvergnügen früher«. Über das Jahr verteilt gibt es dazu Veranstaltungen sowie Infos und Interessantes auf dem Museumsblog und auf Social Media. Vom 3. bis zum 5. April findet die Living-History-Veranstaltung »Landleben 1626« statt. Dabei stehen Geschehnisse aus dem Jahr 1626 in der Region Schwäbisch Hall im Mittelpunkt, etwa die Einquartierung von zehn Musketieren im Zollhaus von ­Bubenorbis und die Besetzung der Landhege durch Bürger und Untertanen von Hall. Am 12. April findet von 11 bis 17 Uhr der Alphorntag statt, veranstaltet zusammen mit dem Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. und den Alphornbläsern Baden-Württemberg. Insgesamt spielen 90 Alphornbläser in acht Gruppen beim Gemeinschaftskonzert. Zudem wird eine Ausstellung der Schweizer Alphornbauerfirma Suissewood geboten. Am 26. April stehen von 10 bis 17 Uhr unter dem Motto »Tierisch historisch« die historischen Tierrassen des Museums im Mittelpunkt. Schafe ­werden geschoren, Pferde kommen zum Einsatz, Besucher können Schaf- und Ziegennachwuchs bestaunen, und es werden Gänseführungen ­angeboten, ebenso wie Kutschfahrten über das Museumsgelände. Zudem können die Schau- und Bauernhofgärten des Museums besichtigt ­werden, Spinnerinnen und eine Filzerin sind vor Ort, und es gibt ein Bastelangebot für Kinder.

Mehr Infos unter www.wackershofen.de/veranstaltungen