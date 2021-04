Frühjahr- und Sommerausgabe der Broschüre „In Künzelsau ist was los“

In sommerlichem Gelb ist die neue Ausgabe der Broschüre „In Künzelsau ist was los“ der Stadtverwaltung Künzelsau erschienen. Die Broschüre wurde letztes Jahr neu konzipiert und erstmalig im Herbst 2020 herausgegeben.

Für die Sommerausgabe wurden neue Erlebnisangebote und eine Rad- und Wanderkarte in und um Künzelsau aufgenommen.

Die Broschüre „In Künzelsau ist was los“ umfasst neben dem städtischen Kulturprogramm weitere Veranstaltungen und Aktionen von verschiedenen Akteuren in Künzelsau. Einige Programmpunkte des städtischen Kulturprogramms, die aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen mussten, sind für dieses Jahr geplant, in der Hoffnung, dass die Pandemie diese zulässt. Die Broschüre beinhaltet aber auch neue städtische Kulturangebote. Bürgermeister Stefan Neumann freut sich über die neue Ausgabe: „Wir haben viel vor in Künzelsau. Wirft man einen Blick in die Broschüre sieht man, dass von unserem städtischen Kulturprogramm bis hin zum Theater im Fluss einiges geplant ist. Wir setzen alles daran, dass wir diesen Sommer vor allem kleine Veranstaltungsformate wie zum Beispiel „Sommer in der Stadt“ möglich machen können“.

Außerdem wurden in die Broschüre touristische Schwerpunkte integriert. „Die erste Ausgabe der neuen Broschüre wurde sehr gut angenommen. Wir möchten in einem Heft kompakt veranschaulichen, was in Künzelsau alles los und geboten ist. Dazu zählen nicht nur die vielfältigen Angebote und Veranstaltungen im Kunst- und Kulturbereich, sondern auch Erlebnistouren, Stadtführungen oder die vielseitigen Rad- und Wanderwege in und um Künzelsau“, so Bürgermeister Stefan Neumann.

Die handliche Broschüre richtet sich an eine breite Zielgruppe. Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Besucherinnen und Besucher und Unternehmen sollen angesprochen werden. Um so aktuell wie möglich und an die Jahreszeiten angepasst zu sein, erscheint die Broschüre zwei Mal jährlich, im April als Frühjahr- und Sommerausgabe und im Oktober als Herbst- und Winterausgabe.

Ab sofort ist die neue Broschüre im Umlauf und im Bürgerbüro im Künzelsauer Rathaus und in den geöffneten Geschäften in Künzelsau erhältlich. Außerdem ist die Broschüre als PDF-Dokument unter www.kuenzelsau.de/inkuenzelsauistwaslos zu finden.

Hinweis zu Corona

Absagen, Änderungen oder Terminverschiebungen von den im Heft abgedruckten Veranstaltungen sind aufgrund von Corona auch kurzfristig möglich. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.kuenzelsau.de/inkuenzelsauistwaslos und im Veranstaltungskalender unter www.kuenzelsau.de/veranstaltungen zu finden.