Frühlingserwachen in Rothenburg

Rothenburg ob der Tauber mit allen Sinnen genießen – dafür steht das Rothenburger Frühlingserwachen 2025.

Neben den herrlich geschmückten ­Osterbrunnen am Plönlein und in der Herrngasse, die das Auge entzücken und das Brauchtum in der Region Franken prächtig in Szene setzen, gibt es ein abwechslungsreiches Programm für den beschwingten Start in den Frühling: kulinarische Schlaglichter wie das Running Dinner von »zsamm« oder eine unterhaltsame Weinprobe, Lesungen, die lebendige Stadtmosphäre sowie die Wanderwoche sorgen für Abwechslung.

Täglich gewandert wird zum Start ab 22. bis zum 30. März zu den Mühlen und entlang der Pilger-­pfade sowie zu weiteren schönen Zielen um Rothenburg ob der Tauber – grandiose Ausblicke auf die Stadt mit ihrer mittelalterlichen Silhouette sind bei der Rothenburger Frühjahrswanderwoche also garantiert. Auch die Wanderung zum Osterfeuer mit Familie Krasser am Ostersonntag (20. April, 19.30 Uhr, circa 1,5 Kilometer, einfach) sorgt für ­unvergessliche Erlebnisse und sollte vor allem bei Familien mit kleinen Kindern im Terminkalender stehen. Ein weiterer Programmpunkt ist die geführte Wildkräuterwanderung mit Kräuterpädagogin Sonja Gundel am 24. April um 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, um Voranmeldung unter ­gundelrebe2023@gmail.com wird gebeten.

Wer bei so viel Bewegung hungrig geworden ist, dem sei das Running Dinner von »zsamm« ans Herz gelegt: »Vier Läden, vier Gänge« so lässt sich die Veranstaltungsreihe der Gastronomen vom Hotel »Reichsküchenmeister«, der »Villa Mittermeier«, dem Cocktailmacher Simon Kistenfeger in »Die Molkerei« und von »Landwehr-Bräu am Turm« am 27. März und 28. März auf einen Nenner bringen. Das Weingut Glocke lädt am 19. April um 17 Uhr zur Weinprobe im Holzfasskeller ein (Voranmeldung unter info@glocke-rothenburg.de).

Frisch gestärkt haben Frühlingsenthusiasten ­wieder genug Energie für das konzentrierte Zuhören und freuen sich auf die Krimilesung der Würzburger Autorin Kirsten Nähle aus ihrem Roman »Schrei am Main« am 9. April um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei. Am 19. April um 10.30 Uhr lädt der Förderverein RothenburgMuseum Kinder von 5 bis 12 Jahren zu einem Osterrätsel mit Osterüberraschung ins Museum ein (mit Voranmeldung unter museum@rothenburg.de). Die Stadtmosphäre bringt als großes Stadtfest Musik, Tanz und Angebote aus dem Einzelhandel auf die Gassen und Straßen der Stadt (26. und 27. April).