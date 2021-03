Gemeinde Untermünkheim: Wassertretbecken im Gewann Schlossgarten

Sebastian Kneipp erkannte recht früh, dass man mit Bewegung und Wasser viel für die Gesundheit tun kann.

Wassertreten wirkt wohltuend, erfrischend und heilsam – nicht nur bei Nervosität, Stress und Erschöpfung, sondern auch bei Kopfschmerzen, Einschlafstörungen, bei müden Beinen, gestörtem Stoffwechsel, Infektanfällig- und Wetterfühligkeit, hohem Blutdruck, Durchblutungsstörungen und übermäßig schwitzenden Füßen.

Nicht zuletzt ist es auch für Gesunde eine angenehme Mini-Erfrischungskur bei großer Hitze oder während einer Wanderung. Es stärkt die Abwehrkräfte und harmonisiert das gesamte vegetative Nervensystem. Je öfter man es tut, desto besser wird es einem gehen!

Das Wasser des Wassertretbeckens in Untermünkheim, das mit ELR-Förderung gebaut wurde, kommt aus einem Hochbehälter im Erlacher Wäldle, 60 m höher gelegen. Dieses versorgte bis um 1960 Untermünkheim mit Trinkwasser. Seither floss das »Übereich« ungenutzt in den Talgrund der Hohlertwiesen und in den Kocher.

Schlossgarten heißt der alte Flurname unterhalb der Brücke. Er gehörte einst zu einer kleinen mittelalterlichen Wasserburg – »Hohlert-Schlössle« genannt. Der Burghügel in der Wiesenaue ist heute nur noch als verschliffener Erdhügel sichtbar. Ihn umgab bis ins 15. Jahrhundert ein Wassergraben mit Palisaden als Schutz eines hölzernen Turmbaus, einer sogenannten »Motte«.

Das »Waszerhaus« diente zur Bewachung und Kontrolle des hiesigen Flussübergangs, ehe im 16. Jahrhundert eine Brücke die Furt im Kocher ersetzte.

Die Motte (Turmhügelburg) mit Keller wurde von den Herren von Münkheim vermutlich zur Überwachung einer Furt über den Kocher erbaut. 1216 wurde die Burg erwähnt und vor dem 15. Jahrhundert zerstört.

