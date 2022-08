Die Touristikgemeinschaft Hohenlohe lädt herzlich ein, die vielseitigen Facetten der »Genießerregion Hohenlohe« zu entdecken.

Die Genießerregion steht für ein besonderes Angebot an authentischen landwirtschaftlichen Produkten und ein leidenschaftliches Genuss-Handwerk kombiniert mit einer ordentlichen Portion Kreativität und Geselligkeit.

Regionale Produkte: In der handlichen Broschüre »Regional, saisonal, nachhaltig, hochwertig und vor Ort« findet man 71 Direktvermarkter im Hohenlohekreis mit ihren Hofläden, Verkaufsautomaten, Selbstbedienungshäuschen, Besenwirtschaften und sonstigen Besonderheiten. Außerdem hält die Broschüre Saisonkalender, Rezeptideen und weitere geballte Infos rund um regionale Produkte – etwa zu Wochenmärkten, Genusswegen und Genussveranstaltungen – bereit. Inspirationen für den nächsten Einkauf und eine genussvolle Freizeitgestaltung sind damit gesichert.

Die Bandbreite der Produkte aus der Genießerregion Hohenlohe, die sich auch auf die Landkreise Schwäbisch Hall und Main-Tauber-Kreis erstreckt, ist vielfältig: Verbreitet sind hier unter anderem der Wein- und Obstbau, die Forstwirtschaft, der Ackerbau mit Getreide, Zuckerrüben und Feldgemüse sowie die Tierhaltung. Besondere Genussbotschafter sind dabei das Schwäbisch-Hällische Landschwein, der Hohenloher Landgockel, der Limpurger Weideochse oder Boeuf de Hohenlohe. Außerdem leisten Schafe, Ziegen und sogar Zebus einen wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege und zum Erhalt der schönen Kulturlandschaft.

Hohenloher Genusshandwerker und Gastgeber: Die Genießerregion hat nicht nur jede Menge toller Zutaten zu bieten, sondern auch hervorragende Genusshandwerker und Gastgeber, die für Gaumenfreuden und ein tolles Ambiente sorgen. Vom Besenwirt bis zur Sterneküche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mehr Infos sind auf der Website www.hohenlohe.de zu finden. Dort gibt es nützliche Übersichten – etwa über Wein- und Destillatsproben, Slow Food, Besenwirtschaften und zahlreiche weitere Gastronomen im Vereinsgebiet der Touristikgemeinschaft Hohenlohe.

Nachhaltiges Essen zum Mitnehmen: Für alle, die weder selber kochen, noch einkehren wollen, kommt natürlich auch Essen zum Mitnehmen infrage. Wenn dabei Verpackungsmüll vermieden werden soll, bieten sich in Hohenlohe ideale Möglichkeiten: So gibt es im Hohenlohekreis ein gemeinsames Mehrwegsystem, dem sich bereits zahlreiche »To Go«-Anbieter – vom Besenwirt über den Metzger bis zum Hotel-Restaurant – angeschlossen haben. Die schicken schwarzen Pfandschalen und -becher mit dem Logo »Hohenlohe to go« begeistern mit ihrer Hochwertigkeit und vielfältigen Einsatzfähigkeit. Beispielsweise können im vollständig verschließbaren Becher auch Suppen transportiert werden und die Schalen gibt es unter anderem in eckiger Form mit fester Trennung. Mehr dazu findet sich unter www.wih-hohenlohe.de.

Hohenloher Wein: Zurück zur Kombination von regionalen Produkten, leidenschaftlichem Genuss-Handwerk, Kreativität und Geselligkeit: Diese findet sich besonders stark beim Hohenloher Wein wieder. In der Broschüre »Weinparadies Hohenlohe« erfährt man mit Blick hinter die Kulissen der Wengerter und Brenner, wie sie mit Erfahrung, Herzblut und handwerklichem Können das Beste aus ihren Genussmitteln herauskitzeln. Hier bietet sich die Gelegenheit, in die Keller hinabzusteigen oder durch Weinlehrpfade zu streifen. Die außergewöhnlichen Weinerlebnisführungen und die gesellige Weinfeste bieten tolle Möglichkeiten, sei es das Kennenlernen der Weinhoheiten oder das Einkehren in Besen und Weinstuben.

