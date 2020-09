Gerüstbau Hohenlohe GmbH

Die im Jahr 1887 geweihte St. Joseph Kirche in Schwäbisch Hall wird umfassend am Kirchturm renoviert. Zudem sind im Dachstuhl verschiedene Hölzer auszutauschen, die Ziegeleindeckung wird neu ausgeführt und die Fugen an der Steinfassade werden ausgebessert. Im Zuge dessen wird der Blitzschutz erneuert und die Turmzier restauriert. Hierfür wurde im Juli ein

37 m hohes und 1,10 m breites Gerüst mit vorgebautem Treppenturm ausgeführt. Die Herausforderung bestand darin, dass auf dem Kirchenschiff kein Gerüst aufgelagert werden durfte. Aus diesem Grund wurde das Gerüst auf Spezialkonsolen mit Gitterträgerverband aufgelagert. Außerdem durfte das Gerüst am Turmhelm nicht verankert werden und steht deswegen frei in einer Höhe von 25 m bis 36 m. Um den Materialtransport in diese Höhe zu gewährleisten, wurde ein 500 kg Bauaufzug montiert. Zusätzlich wurde das komplette Gerüst mit Staubschutznetzen versehen, um Passanten zu schützen. Die Renovierungsarbeiten werden im November fertig gestellt.

