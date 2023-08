Geschichte zum Erleben - Hohenloher Freilandmuseum

Eine Reise in die Vergangenheit, Eintauchen in längst vergangene Zeiten. Das Hohenloher Freilandmuseum ermöglicht mit seinen rund 70 historischen Gebäuden, Bauerngärten, Schaufeldern, Bauernhoftieren und vielem mehr, genau das.

Über das Jahr verteilt wird im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen zu vielen verschiedenen Veranstaltungen eingeladen, so auch im September mit einem ganz besonderen Highlight.

Bereits zum dritten Mal findet das Ars-Conectit-Festival statt, bei dem regionale Künstlerinnen und Künstler noch bis zum 10. September, zu den regulären Öffnungszeiten, ihre Werke präsentieren. Durch das Festival sollen Kunstschaffende und Besuchende verbunden werden und ins Gespräch kommen. Zusätzlich gibt es zum Festival ein

Begleitprogramm, bei dem am 3. September ein Konzert und am 9. September ein Theater aufgeführt wird.

Wer gerne dabei zuschauen und selbstverständlich probieren möchte, wie Speisen aus Uromas Zeiten gekocht werden, ist am 3. September bei »Kochen in alten Küchen« genau richtig. Es werden, passend zur Jahreszeit, traditionelle und regionale Köstlichkeiten zubereitet. Die Rezepte behält das Team

jedoch nicht wie Uroma geheim, sondern gibt diese auf Nachfrage gerne zum Nachkochen mit.

Als großes Highlight wird zum jährlichen Backofenfest am 23. und 24. September eingeladen. Mit rund 60 Markteilnehmerinnen und -teilnehmern ist so einiges geboten: Die historischen Backöfen werden eingeheizt und ordentlich zum Rauchen gebracht. Der frisch gebackene Blooz wird zum Verzehr angeboten. Mit Schiffschaukeln, Wahrsagerinnen, Drehorgeln und Trachtentänzen lässt es sich in die frühere Zeit des Jahrmarktes eintauchen. Musikalische Unterhaltung, traditionelles Handwerk und kulinarische Verführungen kommen hierbei jedoch nicht zu kurz. Im Rahmen des Backofenfestes findet dieses Jahr zum ersten Mal der Bio-Sterne-Markt der Bio-Musterregion Hohenlohe statt, bei dem samstags auch drei neue Bio-Sterne verliehen werden. Ebenso wird ein neues Musuemsgebäude, die Baracke aus Gschlachtenbretzingen, eröffnet und die Kirchengemeinde Geilenkirchen lädt zur »Kirche im Grünen« am Sommerkeller ein. Darüber hinaus werden auch noch 40 Jahre Hohenloher Freilandmuseum gefeiert.

Zum Stärken und Verweilen bieten sich die Museumsgastätte zum »Roten Ochsen«, der Sommerkeller, die Besenwirtschaft und viele weitere Sitzmöglichkeiten an.

Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen, Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791 971010

www.wackershofen.de