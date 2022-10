Glücksschein-Aktion in Öhringen

Ein Besuch in Öhringen lohnt sich immer. Ob zum Shoppen, für ein Kultur- oder Konzerterlebnis, um einen Abend in einem der zahlreichen Restaurants zu genießen oder zum gemütlichen Stadtbummel. Doch bald schon gibt es noch zahlreiche gute Gründe mehr.

Mit der Adventszeit und gleichzeitig mit dem Start des Weihnachtsmarktes geht es am 24. November auch wieder los mit der Ausgabe der Glücksscheine: Wer in Öhringen einkauft, kann sich glücklich shoppen. Der neue Stadtmarketingverein »Öhringen. Lieblingsstadt« hat die ohnehin schon sehr beliebte Weichnachtsverlosung weiterentwickelt und so gibt es in diesem Jahr nicht nur die Preise bei der Hauptziehung zu gewinnen. Mit Sofortgewinnen an jedem Adventswochenende in Form von Einkaufsgutscheinen der teilnehmenden Geschäfte sowie jeweils zehn 5-Liter Partyfässer, Jubiläumsedition von Envases und gefüllt mit Bier von Haller Löwenbräu, haben die fleißigen Glückslose-Sammler und Sammlerinnen gleich doppelte Gewinnchancen.

Zusätzlich wird in diesem Jahr, bei der immerhin schon 57. Glücksschein-Aktion, auch die Laufzeit verlängert. Endete die Losausgabe seither immer am 24. Dezember, wird der Ausgabezeitraum zukünftig bis zum 6. Januar laufen. So profitieren alle noch einmal mehr von den attraktiven Angeboten. Die Preise im Gesamtwert von knapp 40.000 Euro sind mehr als attraktiv. Der Hauptgewinn ist traditionell ein Auto, in diesem Jahr natürlich mit Elektroantrieb. Kultig und modern, so erwartet der Fiat 500 Action in der limitierten Ausführung seine neue Besitzerin oder neuen Besitzer.

Nicht weniger attraktiv winken die weiteren vier Hauptpreise: Ob E-Bike, iPad Air, Gasgrill oder Ergometer, alles sind begehrte und trendige Produkte, eben absolut »nice to have«. Und das ist noch nicht alles. Wer auf Genuss steht, kommt ebenfalls voll auf seine Kosten. Zwanzig Gastro-Gutscheine im Wert von je 50 Euro, weitere zehn 5-Liter Partyfässer Sonderedition und 222 Einkaufsgutscheine in Form der beliebten Geschenkkarte Öhringen. Gutscheinliebe mit einer Aufladung von je 20 Euro: Damit werden zahlreiche Kundinnen und Kunden für ihren Einkauf in Öhringen belohnt.

Die Veröffentlichung der fünf Hautpreise aus der Hauptziehung wird am Samstag, 14. Januar 2023 über die lokale Presse und online erfolgen. Die Losnummern für die weiteren Preise und für die Wochengewinne werden ausschließlich auf der Webseite oehringen-lieblingsstadt.de veröffentlicht.

Mehr Infos unter www.oehringen-lieblingsstadt.de