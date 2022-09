Goldene Momente: Herbst in Bad Mergentheim

Auch im sonnenverwöhnten Bad Mergentheim werden im Herbst die Tage kürzer – und bleiben doch reich an besonderen Momenten. Der einzigartige Charme, der diese goldene Jahreszeit ausmacht, kommt rund um die Kurstadt voll zur Geltung.

Von der historischen Altstadt mit ihrem Flair von Fachwerk, Madonnenbildstöcken und barocker Ornamentik gelangt man auf kurzen Wegen zu beeindruckenden Grünanlagen: In Kurpark und Schlossgarten beginnen die mächtigen Bäume farbenfroh zu leuchten. Die Umgebung eröffnet mit den Panoramen des Lieblichen Taubertals ebenfalls bunte Natur-Aussichten hinweg über sanfte Hügel, üppig erntereife Streuobst-Wiesen und malerische Weinberge. Solche Perspektiven laden zum Wandern auf über 40 Touren direkt an der Romantischen Straße ein: entlang der Tauber, auf Themenwegen oder geführten Strecken.

Wein gehört zu Bad Mergentheim wie der Louvre zu Paris. Der Stadtteil Markelsheim ist in den illustren Kreis der »Weinsüden Weinorte« in Baden-Württemberg aufgenommen worden. Teilnahme an Weinverkostungen, Touren mit dem einzigartigen »Picknick Rucksack« voller ausgewählter Spezialitäten oder Kellerführungen sind möglich. Doch Regionalität hat hier im Herbst einen hohen Stellenwert noch weit über den Wein hinaus: »Wild auf Regionales« lautet der Titel der jährlichen Wildwochen, die dieses Jahr vom 7. Oktober bis 13. November stattfinden. Dann gibt es überall im Stadtgebiet kulinarische Leckerbissen mit Wild aus den heimischen Wäldern. Und ein darauf abgestimmtes Veranstaltungsprogramm, das den Teilnehmenden unter anderem Einblicke in die Herstellung von Obstbränden gibt. Eine traditionelle Großveranstaltung findet 2022 erstmals im Herbst statt und nicht im Frühling: der Pferdemarkt. Bei dem bunten Umzugs-Spektakel am Sonntag, 2. Oktober, säumen Tausende Menschen die Straßen und sehen kostümierte Reiterinnen, Reiter und Reitergruppen, historische Ensembles als Fußgruppen, prachtvolle Kutschen sowie neben Pferden auch Ponys, Hunde, Alpakas und Ziegen. Kombiniert wird der Pferdemarkt mit einem vielfältigen Krämermarkt in der Innenstadt sowie dem Verkaufsoffenen Sonntag.

Zu den kulturellen Höhepunkten im Herbst gehört die am 13. Oktober beginnende neue Sonderausstellung im Residenzschloss - mit Teddybären. Der älteste von ihnen ist ein »weichgestopfter Bär« von Steiff aus dem Jahr 1905. Die gezeigte Sammlung des Dresdner Sammlers und Museologen Lutz Reike reicht jedoch bis in die Gegenwart – und umfasst rund 800 Teddybären. Außerdem startet am 11. November die neue Kleinkunstsaison der Stadt Bad Mergentheim, die wieder Kabarett und Musik ins Kulturforum bringt.

Unabhängig vom Wetter ermöglichen die mit heilsamer Paulsquelle angereicherten Becken der Solymar Therme eine regenerierende Auszeit. Und beim Saunieren lassen sich auch gleich die Abwehrkräfte für den anstehenden Winter stärken. Aktive und Familien lockt derweil nicht nur das Wildpark-Abenteuer. Auch für den 5-Sterne-Radweg »Liebliches Taubertal – der Klassiker« ist Bad Mergentheim der ideale Ausgangspunkt. Im Herbst gibt es hier mehr Platz und eine unverändert reizvolle Landschaft.

Mehr Infos unter visit.bad-mergentheim.de