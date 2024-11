HALL OHHH KULTUR 2025: Kulturjubiläumsjahr in Schwäbisch Hall

Das kulturelle Angebot in Schwäbisch Hall ist für eine Stadt dieser Größe einmalig, nicht umsonst bezeichnet sich sie sich gerne selbst als kleinste Metropole der Welt. Im Kulturjubiläumsjahr 2025 wird das besonders deutlich. Die gesamte Stadt wird mit ihren abwechslungsreichen Facetten, den malerischen Gassen und dem historischen Stadtbild zur Bühne und Ausstellungsfläche. Acht Schwäbisch Haller Kulturinstitutionen feiern ihr Jubiläum und zünden dazu ein Feuerwerk an Highlights. Besucher wie Anwohner können sich auf spektakuläre Auftritte und einzigartige Momente bei HALL OHHH KULTUR 2025 freuen. Gefeiert wird: 100 Jahre Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V., 100 Jahre Gerhards Marionettentheater, 75 Jahre Großer Siedershof, 450 Jahre städtische Ratsbibliothek, 60 Jahre Goethe-Institut Schwäbisch Hall, 40 Jahre Städtefreundschaft mit Lappeenranta in Finnland, 30 Jahre Radio StHörfunk e.V. und 20 Jahre Internationales Jugendtheaterfestival der Freilichtspiele. In der Geschichte Schwäbisch Halls spielen Kunst und Kultur schon immer eine tragende, große Rolle. Die Jahrhunderte alte Salzsiedlerstadt hatte ihren Ursprung vermutlich irgendwann in vorchristlicher Zeit, als die Kelten Salinen am Kocher betrieben, der die Stadt durchfließt. Seither förderte das »weiße Gold des Mittelalters« und der hier geprägte »Heller« die Entwicklung und Kultur der Stadt. Neben dem historische Stadtbild, das durch den Marktplatz umrahmt von prächtigen Fachwerk- und Renaissancebauten geprägt wird, kommt vor allem den Menschen, die die Stadt mit Leben füllen ein hoher Stellenwert zu. Durch sie lebt in Hall die Kultur! Und durch die acht Jubilare wird das Kulturjubiläumsjahr 2025 für die gesamte Stadt, alle Einwohnerinnen und Einwohner und alle Besucherinnen und Besucher zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Mehr Informationen und spannende Highlights zu allen Jubilaren unter www.schwäbischhall2025.de