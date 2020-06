Heffner Outdoor Events - Action, Spaß und Abenteuer

Nach dem Motto »Das Leben besteht aus Tagen, an die man sich erinnert« (John Irving), entführt Heffner Outdoor Events in die Welt des Abenteuers. Der Erlebnishof befindet sich im wunderschönen Hohenlohekreis, bei Ingelfingen, zwischen Kocher und Jagsttal. Von Floßbauen, über Kanu fahren, Stand Up Paddeling, Pfaffball, Geocaching oder Klettern, das Team von Heffner organisiert ein individuelles Erlebnis.

Fotos: Heffner Outdoor Events

Als besondere Neuerung gibt es »Draußen sein bewusst(er)leben!« – dieses Angebot gilt sowohl für Privatpersonen als auch für die Führungskräfte der Zukunft, denn gerade jetzt gilt es, sich neu auszurichten und Strategien zu entwickeln um das Unternehmen in Fahrt zu bringen.

Egal ob Jung oder Alt, für jeden ist etwas dabei. Kindergeburtstag mal anders – in der Eventscheune, an der Kletterwand oder beim Bogenschießen, hier wird der Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nicht nur Action und Abenteuer werden geboten, mit den Erlebnissen kann man sich wunderbar vom Alltag erholen und abschalten. Zum Beispiel mit den E-Bikes oder Segways ganz einfach die wunderschöne Landschaft des Kocher- und Jagsttals klimaneutral entdecken und genießen. Es werden auch geführte Touren angeboten, bei denen die atemberaubenden Aussichten auf der Hohenloherebene nicht zu kurz kommen!

Heffner Outdoor Events,

Bobachshof 11, 74653 Ingelfingen

Fon: 07940-548514, www.heffner-outdoor-events.de