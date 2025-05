»HELP! – Wir helfen e.V.«: Anton Bühler spendet 10.000 €

Eine großzügige Spende hat den karitativen Verein Help! - Wir helfen! e.V. mit Sitz in Schwäbisch Hall erreicht: Anton Bühler, ehemaliger Marketingvorstand bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall und Geschäftsführer der Anton Bühler Unternehmensgruppe, hat Heinz Zeisberger, Vorstandsvorsitzender von Help! – Wir helfen! e.V., einen Scheck über 10.000 € überreicht. »Uns geht es sehr gut. Wer ein Herz hat sollte Menschen,die ein nicht so gutes Schicksal haben, helfen!«, erklärt Bühler sein Engagement. Zeisbergers »unglaubliches Engagement« bei Help! habe er immer mit Respekt verfolgt. Er verspricht: »Ich unterstütze Help! gerne und werde es auch wieder tun.«

Die Arbeit von Help! – Wir helfen! e.V. fokussiert sich auf medizinische Hilfe für Kinder und Familien sowie Menschen mit körperlichen Behinderungen in Entwicklungsländern. Es werden überwiegend Kinder, aber auch arme, ältere Menschen aus der dritten Welt unterstützt, die sich eine Operation nicht leisten können und denen durch »Help! – Wir helfen! e.V.« diese ermöglicht wird. Heinz Zeisberger freut sich über die Unterstützung von Anton Bühler: »Die großzügige Spende über 10.000€ ist in Deutschland schon groß. In den armen Ländern, in denen Help! - Wir helfen! hilft, öffnen sich dadurch menschenwürdige Perspektiven für behinderte Kinder und befreien deren Eltern von Ihrer Verzweiflung: So können mit diesem Betrag z.B. auf den Philippinen, in Nepal oder Peru 20 Kinder mit Lippen- oder Gaumenspalten operiert werden, so dass Sie kein verunstaltetes Gesicht haben, lernen können, artikuliert zu sprechen, normal zu essen und so keinen Anlass geben, verspottet zu werden. Alternativ reicht der Betrag dafür aus, ca. 10 Menschen mit deformierten/fehlenden Gliedmaßen, mit verstellbaren Prothesen zu versorgen und so ein normales (Arbeits-)Leben zu ermöglichen. Alternativ reicht der Betrag in Nepal für 200 Operationen am Grauen Star!«

Weitere Informationen sowie Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen, gibt es auf www.help-wirhelfen.de