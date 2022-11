Help! - Wir helfen! e.V. Verein aus Schwäbisch Hall gewinnt Schwarzer Löwe-Sonderpreis

Zum ersten Mal wurde am Donnerstag, 3. November 2022 der Wirtschaftspreis "Schwarzer Löwe" von zwölf Tageszeitungsverlagen aus der Metropolregion Stuttgart verliehen. Der karitative Verein Help! Wir helfen! e.V. wurde in der Sonderpreis-Kategorie CSR (Corporate Social Responsibility) ausgezeichnet.

Der Schwarze Löwe ist der größte Wirtschaftspreis Baden-Württembergs und prämiert kleine, mittelständische und große Unternehmen aus Baden-Württemberg, die sich besonders für die Wirtschaft im Land und deren Fortbestand eingesetzt haben. Der Wirtschaftspreis wurde in sechs Kategorien zu zentralen Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, digitale Transformation, Innovation und Zukunftsfähigkeit verliehen. Der karitative Verein Help! - Wir helfen! e.V. mit Sitz in Schwäbisch Hall war mit sieben weiteren Anwärtern in der Kategorie CSR – Corporate Social Responsibility nominiert. Dieser Ehrenpreis wurde als einziger nicht von einer Fachjury, sondern über eine Onlineabstimmung vergeben, welche im Oktober stattfand. Ausgezeichnet wurde der Verein für sein in die Geschäftstätigkeit integriertes, sozialen Engagement. Bei der Übergabe des Preises erläuterte der Vereinsvorsitzende Heinz Zeisberger, was die Idee unseres Vereins ausmacht, so wie er es bereits im Bewerbungsvideo für die Onlineabstimmung tat. Diese Idee hat die Abstimmungsteilnehmer letztlich davon überzeugt, unserem Verein die meisten Stimmen zu geben.

»Ihr seid der Wahnsinn! Danke, Danke Danke an jeden der für Help! - Wir helfen! abgestimmt hat. Es hat sich gelohnt«, freut sich Heinz Zeisberger. Er und das gesamte Team seien wahnsinnig stolz auf diesen Preis. »Er zeigt uns, wir sind auf dem richtigen Weg und wir werden weitermachen.« Gleichzeitig sei es umso wichtiger, Help! Wir helfen! e.V. weiterhin auch finanziell zu unterstützen, so Zeisberger: »Um auch künftig kranken Kindern in armen Ländern ein besseres Leben zu ermöglichen braucht es aber nicht nur Klicks sondern auch finanzielle Mittel. Jeder noch so kleine Beitrag hilft dabei.«

2008 wurde Help! – Wir helfen! von 17 Mitgliedern ins Leben gerufen. Das Ziel: Menschen in armen Ländern helfen, die medizinische Hilfe brauchen und diese nicht bekommen, weil es an Geld oder einem funktionierenden Gesundheitssystem mangelt. »Diesen Menschen wollen wir die notwendige medizinische Behandlung ermöglichen und dafür sorgen, dass möglichst viele von ihnen nicht nur überleben, sondern auch wieder lebens- und arbeitsfähig werden.« Heute verzeichnet der Verein mehr als 700 Mitglieder und ein Unterstützungsvolumen von über 1,6 Millionen Euro, womit seit Gründung ingesamt über 5000 Menschen medizinisch geholfen wurde.