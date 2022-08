Herbstfest 2022: Das Vorbachtal feiert wieder

Das Niederstettener Herbstfest findet endlich wieder statt! Natürlich hat man aber auch in Niederstetten aufmerksam die pandemische Entwicklung im Blick und wird gegebenenfalls angemessen auf Veränderungen reagieren – doch dies soll die Vorfreude erst einmal nicht trüben. Nach zwei langen Jahren ohne das Niederstettener Fest der Feste geht man im Rathaus optimistisch an die konkrete Planung für vier Tage buntes Herbstfesttreiben. Festzelt, Karussells, Buden und Stände sollen vom 23. bis zum 26. September wieder den Festplatz beim inzwischen fertiggestellten UFZ-Gebäude zum Mittelpunkt des Ortes machen. Herbstfestlauf und Kinderwiese sind in Planung und auch im Städtle soll es wieder Herbstfeststimmung geben. Festumzug und Winzertanz locken zahlreiche große und kleine Gäste an den Straßenrand. Geplant ist also ein Herbstfest, wie es die Menschen der Region kennen und lieben.

Herbstfest 2022, Fr. 23. bis Mo. 26. September, Festplatz, Niederstetten, www.niederstetten.de