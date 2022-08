Herbstwanderwoche Rothenburg

Wanderfreunde bekommen in Rothenburg ob der Tauber zur Herbstwanderwoche vom 15. Oktober bis 23. Oktober 2022 wieder ein sattes Programm geboten. Die Wanderungen sind kostenfrei, eine Voranmeldung ist allerdings nötig.

Zu den täglichen Wanderungen melden sich Interessierte vorab via garten@rothenburg.de oder direkt bei der Tourist Information am Marktplatz von Rothenburg ob der Tauber (Telefon: 09861-404 800) rechtzeitig vorab an. Die Plätze für die einzelnen Touren mit den Wanderführern sind begrenzt.

Los geht es am Samstag, 15. Oktober, mit der Eröffnungswanderung um 14 Uhr, Startpunkt ist der Marktplatz. Zur Vesperpause trägt der Hotel- und Gaststättenverband Rothenburg ob der Tauber kulinarische Spezialitäten und Getränke bei.

Auf die Spuren des Jakobsweges geht es mit Pfarrer Oliver Gußmann am Sonntag, 16. Oktober. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der St.-Jakobs-Kirche.

Die Führung mit dem Rothenburger Stadtförster Daniel Gros am Montag, 17. Oktober um 14 Uhr ist insbesondere für Familien mit wissbegierigen Kindern geeignet (Treffpunkt: Marktplatz).

Die weitläufigste Wanderung leitet der Rothenburger Jäger Harald Krasser am Dienstag, 18. Oktober, an. Ab 10 Uhr bricht er am Marktplatz auf. Über den Klosterwald geht es nach Linden. Dort wartet eine Mittagseinkehr im Gasthaus ehe die Rückkehr nach Rothenburg ob der Tauber über Nordenberg und Hartershofen erfolgt. 18 Kilometer beträgt die Strecke.

Zu den fixen Programmpunkten zählen die Wanderungen mit den Mittwochswanderern (19. Oktober, 14 Uhr ab Marktplatz), mit dem Kneippverein (20. Oktober, 14 Uhr ab Marktplatz) und der Nordic Walking Gruppe aus Rothenburg (20. Oktober, 9 Uhr ab Marktplatz) sowie die Tour mit der Wanderabteilung des TSV Rothenburg (21. Oktober, ab 14 Uhr ab Alter Sporthalle in der Erlbacher Straße).

Fachkundig geht es am Samstag, 22. Oktober in den Weinberg An der Eich (14 Uhr, ab Burgtor). Die Familie Thürauf vom Weingut »Zur Glocke« kennt sich aus in der Region: mit den Böden, mit den Reben und mit den Geschichten rund um die Stadt.

An die Tauber führt Gästeführer Lothar Schmidt am Sonntag, 23. Oktober. Der Fokus der Mühlenwanderung (14 Uhr ab Marktplatz), der letzten Tour der Wanderwoche, liegt auf der Geschichte der Mühlenlandschaft rund um Rothenburg ob der Tauber.

Herbstwanderwoche, Sa. 15. Oktober bis So. 23. Oktober, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg-tourismus.de