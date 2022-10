Herbst/Winter-Broschüre: „In Künzelsau ist was los!“

Künzelsau – eine liebenswerte Stadt. So heißt es gleich auf der ersten Seite der Broschüre „In Künzelsau ist was los!“, die für die Monate Oktober bis März wieder neu aufgelegt und nun im Umlauf ist.

Liebenswert ist die Kreisstadt nicht nur wegen der idyllischen Lage im Kochertal, sondern auch wegen der Fülle an unterschiedlichsten Angeboten – Kunst, Kultur, Veranstaltungen, Freizeit – der ideale Ort zum Leben. Über 40 Veranstaltungen – städtische sowie von weiteren Kulturakteuren – lassen sich in der neuen Herbst/Winter-Ausgabe entdecken. Hinzu kommen Empfehlungen und Tipps, warum sich ein Aufenthalt in der Stadt am Kocher lohnt. Sei es ein Besuch eines der hochkarätigen Museen und weiteren Kultureinrichtungen, der Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt, ein Abstecher ins Hallenbad TollKÜN oder eine Tour durch Künzelsau – per Fuß mit einem Glas Wein, mit dem eigenen Smartphone oder auf dem Segway – in Künzelsau kommt jeder auf seine Kosten! Empfehlungen für Rad- und Wandertouren und Freizeitangebote sind ebenfalls enthalten sowie Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten in der Stadt.

Die handliche Broschüre ist unterteilt in die Themen Kunst & Kultur, Veranstaltungen & Locations, Erlebnis, Natur sowie Genuss & Übernachten. Sie ist damit Wegweiser und Inspiration für Einheimische und Gäste. Die Broschüre ist online zu finden unter www.kuenzelsau.de/inkuenzelsauistwaslos sowie gedruckt erhältlich im Künzelsauer Rathaus und in den Künzelsauer Geschäften.