Hohenlohe im Herzen – und auf der CMT

Vom 17. bis 25. Januar 2026 präsentiert sich die Stadt Crailsheim auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit in Stuttgart. Die CMT ist die Leitmesse für alle Besucherinnen und Besucher, die nach Inspirationen für den nächsten Urlaub oder abwechslungsreiche Tagesausflüge sind. Gemeinsam mit weiteren Partnern wird am Gemeinschaftsstand in der Halle 6 die Vielfalt Hohenlohes präsentiert.

Crailsheim präsentiert sich als attraktives Ziel für Tagestouristen und als Etappenziel auf dem Kocher-Jagst-Radweg. Vorgestellt werden alle Crailsheimer Highlights. Die Horaffenstadt zeigt mit dem Reformationsweg und dem Türme-Rundweg, dass sich Stadtgeschichte auf eigene Faust im Rahmen von rund einstündigen Spaziergängen erleben lässt. Egal ob es die Geschichte der Reformation ist, die entlang des Skulpturenwegs immer wieder auch direkte Bezüge zwischen Reformation und der heutigen Zeit aufzeigt oder beim Entdecken der historischen Türme in der Stadt, die Geschichte erlebbar machen.

Wer sich nicht auf eigene Faust auf die geschichtliche Spurensuche machen möchte, kann dies auch im Rahmen einer der vielfältigen Stadtführung erleben. Offene Führungen, die regelmäßig am Marktplatz starten, sind dabei genauso im Angebot wie individuelle Themenführungen zu den Crailsheimer Hexenprozessen, der jüdischen Geschichte in Crailsheim oder einer Stadtführung, die die Widerstandsgruppe Weiße Rose in den Mittelpunkt stellt, deren Gründer Hans Scholl aus dem Crailsheimer Ortsteil Ingersheim stammt.

Das Crailsheimer Stadtmuseum ist viel mehr als ein klassisches Heimatmuseum und kann mit umfangreicher Geigensammlung, historischer Badstube im Untergeschoss, Crailsheimer Fayncen und immer wieder auch modernen und zeitgenössischen Ausstellungen kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher begeistern kann.

Natürlich darf auch das Crailsheimer Volksfest nicht fehlen, das im September wieder rund täglich bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher in die zweitgrößte Stadt in Hohenlohe lockt. Gemeinsam mit Standpartnern aus dem Norden Baden-­Württembergs präsentiert sich die Stadt Crailsheim auf der CMT – ganz unter dem Motto »Im Süden ganz oben«.

Crailsheim präsentiert sich mit seinen Angeboten auf der CMT vom 17. bis 25. Januar 2026 am Stand 6E70 in Halle 6. Mehr Infos unter www.crailsheim.de