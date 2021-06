Hohenlohekreis hat niedrigste Inzidenz in Baden Württemberg

Nachdem der Hohenlohekreis lange einer der Spitzenreiter in Sachen Corona-Inzidenzwert war, liegt besagter Wert nun bei 2,7 (Stand 21.06.) – und ist damit der niedrigste in Baden-Württemberg.

Gerade nach den oft erschreckend hohen Zahlen im Frühjahr hat der Rang des positiven Spitzenreiters fast etwas Surreales. Mit einem niedrigen Inzidenzwert gehen natürlich auch umfangreiche Lockerungen einher, bereits seit dem 10. Juni gelten die Regelungen des Öffnungsschrittes 3, so sind u.a. Treffen mit 10 Personen aus bis zu 3 Haushalten möglich, der Einzelhandel darf ohne Testpflicht öffnen, ebenso wie Kultur- und Freizeiteinrichtungen (Bibliotheken, Archive etc.). Sport, Gastronomie und sonstige Veranstaltungen müssen nur beim Aufenthalt in Innenräumen eine Testpflicht wahrnehmen. Die "Nuller-Inzidenz", die bereits einige Landkreise in Deutschland erreicht haben, wäre das nächste große Ziel.

Auch in den umliegenden Landkreisen sind eindeutig positive Trends zu beobachten, im Landkreis Schwäbisch Hall liegt der aktuele Inzidenzwert der letzten sieben Tage bei 11,7 (Stand 21.06.), im Main-Tauber-Kreis bei 14,4 (Stand 21.06.) und im Landkreis Ansbach bei 10,3. Auch die Impfungen schreiten voran, gerade im Landkreis Ansbach gelten 59.686 Menschen bereits als vollständig geimpft.