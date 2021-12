Hohenlohekreis: Statt Karten gibt es Spende für Kunst und Kultur

Anstatt in größerem Umfang Weihnachtskarten zu versenden, überreicht der Landrat des Hohenlohekreises traditionell eine Spende an eine soziale Einrichtung.

Die Weihnachtsspende ist symbolischer Ausdruck der Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Spendenempfänger. In diesem Jahr erhielt am 1. Dezember der gemeinnützige Verein „Hohenloher Kulturfreunde e.V.“ einen Scheck im Wert von 500,- Euro. Das gespendete Geld wird für die neue Musik-Förder-Reihe „Die Musikmacher“ des Vereins, in Zusammenarbeit mit der Musikschule „Musik InTakt Öhringen“, eingesetzt. Hierbei werden Kindern und Teenagern anhand verschiedener Aktivitäten die Welt der Musik durch echte Musikexperten nähergebracht. Somit soll der musikalische Horizont der Heranwachsenden erweitert werden und im besten Fall entsteht das Bedürfnis selbst ein Instrument zu spielen.

Der Erste Vorsitzende des Vereins, Kinder- und Jugendarzt Dr. Robert Wagner aus Pfedelbach, ist sichtlich erfreut über die Spende: „Es ist schön zu sehen, dass die Idee des Vereins auch über die Ärzteschaft hinaus gut ankommt und sich der Hohenlohekreis solidarisch mit den hier ansässigen Künstlerinnen und Künstlern zeigt.“ Erster Landesbeamter Gotthard Wirth überreichte in Vertretung für den Landrat die Spende. Der Verwaltung fiel die Entscheidung für die Spende leicht: „Die Corona-Pandemie hat die Kunst- und Kulturbranche stark getroffen. Der Hohenlohekreis lebt schon immer von seinem breiten Kulturangebot. Es ist daher selbstverständlich, dass wir solche Projekte unterstützen.“

Hintergrund

Der gemeinnützige Verein „Hohenloher Kulturfreunde e.V.“ hat sich im Jahr 2021 aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie gegründet. Die Ursprungsidee war, dass Wirtschaftsunternehmen oder Ärzte des kommunalen Impfzentrums Hohenlohe, die von der Corona-Pandemie finanziell profitiert haben, für hauptberufliche Musiker und andere Künstler spenden könnten. Der Spendenaufruf bezieht sich aber nicht ausschließlich nur auf diese Berufsgruppen. Der Verein verfolgt den Zweck, Spenden entgegen zu nehmen und sie projektorientiert an die notleidende Kulturbranche weiterzugeben. Die Spendeneinnahmen werden beispielswese für die Veranstaltung eines Open-Air-Konzerts für Corona-Helfer oder für die Förderung musikpädagogischer Projekte eingesetzt. So war das erste Projekt dieses Jahr die Finanzierung eines Video-Konzerts von 10 Rock-Pop-Jazz-Musikern um den Bassisten und Musiklehrer Roland Hank.