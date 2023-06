Hohenloher Freilandmuseum: Bier, Schwatz und Weis am 11. Juni

Im Sommerkeller des Hohenloher Freilandmuseums steht an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr etwas Besonderes auf dem Programm: Martin Weis, Macher und Moderator des beliebten YouTube-Kanals „Schwatz und Weis“, schenkt in der gemütlichen Atmosphäre des Sommerkellers in der Gebäudegruppe Waldberge, Zwickelbier für einen guten Zweck aus. Der Erlös wird an das Museum gespendet und für das Projekt „Klimaschutz – verwurzelt in der Region“ verwendet. Dabei handelt es sich um eine Kooperation mit der Unternehmensgruppe Würth Elektronik. Mehrere hundert Bäume und Sträucher sind bereits im Museumsgelände gepflanzt worden, mit dem Ziel, der Luft das Treibhausgas CO 2 zu entziehen. Der Erlös des Bierausschanks soll für die Pflanzung weiterer Bäume, insbesondere die vom Aussterben bedrohte Schwarzpappel verwendet werden, zugleich die Baumart, die das meiste CO 2 binden kann. Unterstützt wird der Ausschank von der Haller Löwenbrauerei, die freundlicherweise Zwickelbier für diese Aktion zur Verfügung stellt.

Foto: Kumpf Martin Weis

Am selben Tag findet im Freilandmuseum auch der in der Region bekannte und beliebte Pferdetag statt. Freundinnen und Freunde natürlicher und lebendiger Pferdestärken können Wissenswertes rund ums Pferd erfahren und die Tiere verschiedener Rassen in Aktion erleben. Dazu lädt der Sommerkeller als ideale Rast bei herrlicher Aussicht ein.

Info: www.wackershofen.de