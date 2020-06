Hohenlohe ist ein wahres Paradies für alle, die die Natur lieben. Satte Wiesen wechseln mit dichten Wäldern, bezaubernde Täler und kulturellen Highlights. Beschaulich genießen Gäste gemütliche Wanderungen oder Radtouren direkt am Kocher, der Jagst oder auf sonnigen Ebenen. Alle haben eines gemeinsam: Man erlebt unberührte Natur.

Fotos: Hotel Schloss Döttingen

Das Hotel Restaurant Schloss Döttingen ist eines der führenden Häuser in der Region. Idyllisch und ruhig gelegen, in einem Kleinod am Kocher, begeistern die Schlossgeister auf allen Ebenen. Im romantischen Schlossinnenhof lässt sich ein erlebnisreicher Tag mit einem frisch gezapften Bier oder Glas Wein aus der Region ausklingen, während die Genussgeister mit ihrer regionalen und natürlichen Küche auf hohem Niveau dem Gaumen eine wahre Freude bereiten. Wer den Abend mit einem besonderen Erlebnis ausklingen lassen möchte, kann die Genussgeister-Küche in Form eines Vier-Gänge-Wahlmenüs auf Basis von regionalen Bioprodukten genießen.

Für all diejenigen, die dem Alltag erst recht entfliehen möchten, bieten die Geister im EntspannungsGeist-Spa eine optimale Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen. Sei es bei einer wohltuenden Massage, um nach einer Wanderung den Füßen etwas Gutes zu tun oder einer erfrischenden Gesichtsbehandlung, damit die Haut nach einem Tag in der Sonne wieder ohne Sorgen aufatmen kann.

Und wer einmal keine Lust auf Bewegung hat, der muss nur die Bereitschaft mitbringen, sich rundum verwöhnen zu lassen. Man startet den Tag mit ein paar Zügen im Naturpool mit reinem Quellwasser, entspannt sich unter sonnigem Himmel auf der Liegewiese im Schlossgarten und verwöhnt sich mit leckeren, sommerlichen Genüssen bei einem leichten Snack am Nachmittag.

Hotel Schloss Döttingen

Buchsteige 2, 74542 Braunsbach - Döttingen

Fon: 07906-1010, www.schloss-doettingen.de