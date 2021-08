Igersheim kaum wieder zu erkennen

In der Taubergemeinde vor den Toren Bad Mergentheims läuft’s derzeit richtig rund. Die Corona-Pandemie hat zwar auch Igersheim gesellschaftlich ausgebremst, aber statt Lethargie herrscht in Igersheim Bauboom und Aufbruchstimmung.

Das Igersheimer Gassenfest mit 14 Vereinen, die großen Hallenflohmärkte und Kinderkleiderbörsen – alles wurde 2020 und 2021 abgesagt. Nicht nur wegen Corona, sondern weil die Erlenbachhalle saniert, die ehemalige Grundschule in ein Gesundheitszentrum umgebaut und nach der Sanierung des jetzt barrierefreien Bahnhofs und der Bad Mergentheimer Straße nun der Möhlerplatz als zentraler Platz mit hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet wird. Wenn am 12. September der neu gestaltete Ortskern seiner Bestimmung übergeben wird, dann werden Geschäftsinhaber und Anlieger nach der anstrengenden Bauphase die neue Umgebung erst richtig genießen können und Gäste werden sehen, wie viel während der Pandemie in Igersheim passiert ist – und noch geschieht!

Bis die Erlenbachhalle in neuem Glanz erstrahlen, das Gesundheitszentrum fertiggestellt und voll belegt ist und der neue Gasthof am Möhlerplatz 2022 seine Pforten öffnen wird, bis das Projekt »Neues Parken in der Ortsmitte« umgesetzt ist, wird noch viel Kraft in der Taubergemeinde nötig sein. Aber die Freude über die mit diesen Baumaßnahmen verbundene Entwicklung ist riesig. Intensiv haben auch die Bürgerinnen und Bürger in Gemeindeentwicklungsprozessen die Schwerpunkte mit gesetzt. Es sind ihre Wunsch-Projekte, die nun mit Hochdruck umgesetzt werden.

Als eine von nur vier Kommunen Baden-Württembergs stellt Igersheim seit 13 Jahren im Audit Familiengerechte Kommune die Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns und stärkt damit auch die Strukturen in Familien und Vereinen. Das hinterlässt Spuren in den Köpfen und schafft flexible Netzwerke.

Das neue Logo Igersheims, die gemeinsam definierten Werte und Handlungsfelder des Leitbilds, die mediale Begleitung all dieser Prozesse im Förderprojekt »Digitalisierung und Heimat« – alles steht für gemeinsame Ziele, Modernität und Zusammenhalt. Gelegenheit, Igersheim in seiner quirligen, facettenreichen Attraktivität zu erleben, wird es im Herbst gleich mehrfach geben: Bürgerbrotbacken beim Kulturhaus und Garten-Kunstausstellung im Anwesen Wiehl in Neuses (beide am 4. September), Dorfflohmarkt in Bernsfelden (5. September) Feierabendschoppen am Kulturhaus (9. September) und erstmals ein großer Dorf- und Garagenflohmarkt im gesamten Kernort Igersheim (18. September), eine Lese-Show mit Sebastian Lehmann, dem Gewinner des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises 2020 (18. September), Stadtradeln Igersheim (9. bis 29. September), »Singer-Songwriter V«-Konzert im J.U.K.I. (25. September), und »Wilde Heimat« (26. September). Infos zu allen Veranstaltungen und touristischen Zielen wie z.B. den digitalisierten Wanderwegen, gibt die Gemeinde auf www.igersheim.de.

Vom 2. bis 29. Oktober finden in Igersheim, Bad Mergentheim, Niederstetten und Creglingen im Rahmen des Festjahres »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« die vom Bundesinnenministerium geförderten »Jüdischen Kulturtage im Taubertal 2021« mit 19 hochkarätigen Einzelveranstaltungen statt (www.juedische-kulturtage-taubertal.de). Corona hat viel verändert, auch in Igersheim. Aber jetzt kehren Kultur und Begegnung zurück. Mit verantwortungsvollen Sicherheitskonzepten. Optimistisch.

