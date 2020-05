Im Herzen von Hohenlohe: Crailsheim hat viel zu bieten

Egal, ob mit dem Auto, dem Zug oder dem Fahrrad – viele Wege führen nach Crailsheim. Am Schnittpunkt der Autobahnen A6 und A7 an der Grenze von Baden-Württemberg zu Bayern, mitten im landschaftlich reizvollen Hohenlohe gelegen, weiß Crailsheim mit vielfältigen Freizeitangeboten, einem herausragenden Betreuungsangebot und Wirtschaftsstärke zu begeistern.

Der »Horaff« ist das in der Stadt allgegenwärtige Symbol der Crailsheimer, die sich selbst auch gerne als »Horaffen« bezeichnen. Ursprung ist die Legende von der Stadtbefreiung, bei der im Jahr 1380 die Belagerung und das Aushungern nur durch eine List beendet werden konnte. Die Crailsheimer buken damals mit ihrem letzten Mehl die sogenannten »Horaffen« und warfen diese über die Stadtmauer. Die Bürgermeistergattin entblößte zudem auf der Stadtmauer ihr beachtliches Hinterteil. Daraufhin zogen die Belagerer ab, da sie davon überzeugt waren, dass die Stadt noch ausreichend Reserven besitzt und eine weitere Belagerung aussichtslos ist. Noch heute wird deshalb jedes Jahr im Februar der Befreiung der Stadt gedacht und der Crailsheimer Stadtfeiertag gefeiert.

Aber auch abseits der »Horaffen«-Legende hat Crailsheim viel zu bieten. Besonders beliebt bei Gästen ist der Kocher-Jagst-Radweg, der sich über 332 Kilometer entlang der Zwillingsflüsse Kocher und Jagst schlängelt. Einen der landschaftlich schönsten Abschnitte finden Radler im Jagsttal rund um Crailsheim. Crailsheim bietet sich dabei nicht nur als Etappenziel für Radfahrer auf dem vom ADFC zertifizierten Fernradweg an, sondern kann auch mit seiner Kombination ausstädtischem Flair und naturnaher Erholung punkten.

Beispielsweise auf dem Kreckelberg, der mit Vogelpark und Villa beliebtes Ausflugsziel ist. Der ideale Weg, um die Stadt kennenzulernen, ist eine der vielfältigen Stadtführung. Neben offenen Führungen sind auch ganz individuelle Stadtführungen zu verschiedenen Themen buchbar. Auf eigene Faust kann die Stadt und Ihre Geschichte auf dem Türme-Rundweg oder dem Crailsheimer Reformationsweg entdeckt werden.

Foto: Stadt Crailsheim

Das Stadtmuseum im Spital lockt mit einer beeindruckenden Geigensammlung, der historischen Badstube und Einblicken in Crailsheims Geschichte. Der Wasserturm in der Nähe des Bahnhofs ist noch heute ein lebendiges Zeichen der großen Eisenbahnerstadt Crailsheim. Auch zur Widerstandsgruppe der Weißen Rose, die sich gegen die Nazi-Diktatur aufgelehnt hat, finden Besucher in Crailsheim viele Bezüge – stammt doch Hans Scholl, eine der prägenden Figuren der Widerstandsgruppe, aus Crailsheim.

Crailsheim ist aber nicht nur beliebtes Ziel für Besucher. So wächst die Crailsheimer Bevölkerung seit vielen Jahren und nähert sich in schnellen Schritten der 35.000 Einwohnermarke. Neue Wohngebiete, attraktive Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, kurze Wege in die Natur und ein breitgefächertes Freizeitangebot in Crailsheim und Umgebung machen die Stadt zu einem attraktiven Mittelzentrum.

Der Crailsheimer Weg, der allen Kindern eine Ganztagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen ermöglicht ist landesweit beispielhaft. Mit 19 städtischen Kindertageseinrichtungen und 11 städtischen Schulen, sowie weiteren privaten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und dem Berufsschulzentrum des Landkreises kann Crailsheim Familien ein umfassendes Spektrum bieten.

So kann Crailsheim in allen Belangen überzeugen und bietet seinen Bewohnern sowie Gästen eine interessante und attraktive Mischung aus Tradition und Modernem, die einen zweiten Blick wert ist.

www.crailsheim.de