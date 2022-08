Internationales Vorderladerschießen Schwäbisch Hall

Das Vorderladerschießen in Schwäbisch Hall trägt das Attribut »international« nicht umsonst: Über die Jahre entwickelte es sich zu einer multinationalen Veranstaltung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen Welt und zum größten Event seiner Art in ganz Europa. Rund 350 Westernfans leben ein Wochenende lang in ihren Tipis und Lodges als Westernmann, Südstaaten-Lady oder Cowboy im rustikalen Traditionslager auf einer Wiese am Waldrand im Hasenbühl zusammen. Der Zutritt zum Westerndorf ist für Besucherinnen und Besucher kostenlos, dort gibt es alles, was das Western- und Vorderladerfanherz höher schlagen lässt. Besondere Spannung versprechen die Wettbewerbe im Vorderladerschießen. Zugelassen sind Vorderlader-, Lang- und Faustfeuerwaffen aller Art, sofern sie den Regeln des Deutschen Schützenbundes (DSB) entsprechen. wol

Internationales Vorderladerschießen, Fr. 2. bis So. 4. September, Hasenbühl, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de