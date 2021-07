Inzidenzwert im Hohenlohekreis auf 44,4

Ein weiteres Mal hat der Hohenlohekreis mit 44,4 (Stand 30.07.) den höchsten Inzidenzwert in Baden-Württemberg.

Im Vergleich zum Vortag ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Hohenlohe zwar etwas gesunken, von 47,9 auf 44,4, aber dennoch sind diese Zahlen, gerade im Vergleich zu anderen Landkreisen, sehr hoch. Der benachbarte Landkreis Schwäbisch Hall verfügt gegenwärtig beispielsweise über einen Inzidenzwert von 3,6. Ursache für den hohen Wert in Hohenlohe sind Corona-Ausbrüche in einer Shisha-Lounge in Öhringen und einem Club in Pfedelbach. Die Namen der Etablissements wurden öffentlich gemacht, um eine bessere Nachverfolgung gewährleisten zu können.

Wenn der Inzidenzwert bis Sonntagabend nicht rapide sinkt, ist im Hohenlohekreis ab Montag mit verschärften Maßnahmen zu rechnen, da er dann fünf Tage in Folge über 35 liegt. U.a. dürften dann Veranstaltungen in Innenräumen mit maximal 50 getesteten, geimpften oder genesenen Personen stattfinden, Veranstaltungen im Freien mit maximal 500. Auch bei Gastronomie und Kultureinrichtungen sind mit zusätzlichen Regelungen zu rechnen.