Judith Feustel ist neue Sektionsvorständin bei Help! - Wir helfen!

Judith Feustel hat die Nachfolge von Bernd Hörr angetreten, der die Sektion seit ihrer Gründung leitete. Judith Feustel (Bild) ist 33 Jahre und kommt aus Bad Friedrichshall. Sie unterstützt seit einigen Jahren den Verein Help!- Wir helfen! e.V. als aktives Mitglied.

Der Verein, mit Sitz in Schwäbisch Hall ist in Sektionen eingeteilt und setzt sich für die medizinische Unterstützung Bedürftiger in Entwicklungsländern ein.

Judith Feustel schreibt: "Seit September 2025 darf ich mich nun Vorstand der Sektion Heilbronn nennen. Neben meiner Familie, zu der mein Mann, unsere 4-Monate alte Tochter und zwei Kater gehören, interessiere ich mich sehr für Sport und Kreatives. Weitere Zeit investiere ich dann gerne, in den Verein Help! - Wir helfen! e.V.

Speziell in der Region Heilbronn generieren wir Spendengelder durch Verkaufsstände auf Weihnachtsmärkten, Kuchen- und Plätzchenverkäufen, bedienen auf Hochzeiten oder Geburtstagen uvm.. Hierfür freuen wir uns immer sehr über weiteren Zuwachs - bei Interesse kontaktieren Sie mich gerne direkt unter: 017624361735

Ansonsten können Sie uns aber auch unterstützen indem Sie uns fleißigen Helfer zum Bedienen auf einem Ihrer Events buchen oder schauen Sie doch an unserem Verkaufsstand auf einem der Weihnachtsmärkte vorbei - am 30.11.25 in Donnbronn oder am 29. + 30.11. in Lichtenstern. Gutes Tun und etwas dafür zurück bekommen! Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Team Heilbronn und hoffe, auch Ihr Interesse geweckt zu haben.«