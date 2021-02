"Jugend forscht" bei ebm-papst Muflingen

Beim Weltmarktführer für Motoren und Ventilatoren ebm-papst spielt Forschung und Entwicklung eine große Rolle.

»Forschung und Entwicklung sind das Herzstück eines Technologieführers«, betont Dr. Stephan Arnold, Gruppengeschäftsführer für Forschung & Entwicklung und Einkauf der ebm-papst Gruppe. Um die Technologieführerschaft auszubauen und Innovationen auf den Markt zu bringen, investiert die ebm-papst Gruppe jedes Jahr nicht nur Millionenbeträge in Forschung und Entwicklung, sondern fördert auch junge Forscher und Tüftler, zum Beispiel als Ausrichter des Regionalwettbewerbs Heilbronn-Franken von »Jugend forscht«.

ebm-papst richtet in diesem Jahr bereits zum 23. Mal den Regionalwettbewerb Heilbronn-Franken aus. Aufgrund der Corona-Pandemie findet er im Jahr 2021 komplett digital statt. Am Donnerstag, dem 25. Februar stehen die Jury-Gespräche über das von der Stiftung Jugend forscht bereitgestellte Online-Tool »BigBlueButton« an. Hierbei können die Jugendlichen ihre Projekte der Jury präsentieren. Am Freitag findet dann eine virtuelle Feierstunde statt, bei der die Preise und Platzierungen bekannt gegeben werden.

»Uns war es besonders wichtig, dass wir trotz der veränderten Rahmenbedingungen in diesem Jahr den jungen Tüftlern und Forschern eine Plattform bieten können, um ihre Projekte beim Wettbewerb vor zu stellen«, sagt Bernd Ludwig, Patenbeauftragter des Regionalwettbewerbs und Ausbildungsleiter bei ebm-papst. »So möchten wir auch den großen Aufwand und das persönliche Engagement aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer würdigen und ihnen die Chance geben, mit ihrem Projekt den Landeswettbewerb zu erreichen.«

Mit mehr als 45 Projekten ist der Wettbewerb deutlich kleiner als in den Vorjahren. Dies ist vor allem dem Ausfall der schulischen Arbeitsgruppen und des Präsenzunterrichts geschuldet. Dennoch sind alle sieben Fachbereiche, wie bereits in den vergangenen Jahren, in diesem Jahr vertreten. Auch Auszubildende von ebm-papst sind wieder mit dabei und präsentieren ihre Projekte.

