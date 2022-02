Jugendmusikschule Künzelsau wieder sehr erfolgreich bei „Jugend Musiziert“

Am Samstag, 22. Januar und Sonntag, 23. Januar 2022 fand in Schwäbisch Hall der diesjährige Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ statt.

Alle zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendmusikschule Künzelsau schnitten dabei sehr erfolgreich ab. Bei den Jüngsten erreichten Pinelopi Tzima und Anna Badt im Fach Violine jeweils die volle Punktzahl von 25 Punkten und einen ersten Preis. Auch Lara Britz freute sich mit 24 Punkten über einen ersten Preis. Zwei weitere erste Preise im Fach Violine gingen an Fabienne Weber und Nina Morlock. Fabienne Weber erhielt außerdem mit ihrer Klavierbegleiterin Mona Hirsch eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

In der Wertung Gesang (Pop) waren Lilien Renner und Nala Türkoglu mit ihren ersten Preisen sehr erfolgreich. Jeruscha Scheiber begleitete ihre Schwester Amana mit ihrem Saxophon am Klavier. Am Schluss kam ein zweiter Preis für beide dabei heraus. Sehr erfolgreich waren auch Sandro Schüssler am Euphonium und sein Klavierbegleiter Daniel Maier. Sie freuten sich über erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Schulleiter Jürgen Koch beglückwünschte alle Preisträgerinnen und Preisträger sowie deren Lehrer Andrea Absolon, Katja Lesemann, Elisabeth Stärkel, Susanne Koch, Johannes Mittl, Marcel Möhler und Stefan Bender. „Klasse Leistung!“, gratuliert auch Bürgermeister Stefan Neumann. „Hier zeigt sich, welch hervorragende Arbeit unsere städtische Jugendmusikschule leistet. Für die Schülerinnen und Schüler ist das erfolgreiche Abschneiden bei ,Jugend Musiziert‘ eine großartige Anerkennung und Auszeichnung sowie Motivation, genau so weiterzumachen.“