Jugendmusikschule Künzelsau: Online-Unterricht ist mittlerweile Routine

Auch online macht der Unterricht richtig Spaß – das haben die Schülerinnen und Schüler ebenso wie Lehrerinnen und Lehrer der städtischen Jugendmusikschule Künzelsau in den letzten Monaten festgestellt.

Das Team ist flexibel: In allen Instrumental- und Vokalfächern findet der Unterricht momentan online statt.

„Sowohl für Schüler als auch für Lehrer war das eine völlig neue Erfahrung, als wir im vergangenen Jahr mit dem Online-Unterricht begonnen haben“, so der Leiter der städtischen Jugendmusikschule Jürgen Koch. „Mittlerweile ist bei allen Beteiligten Routine eingetreten.“ Mit Handy, Tablet oder Laptop und, wenn möglich, mit Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer lassen sich die Übungsstunden einzeln oder in kleinen Gruppen durchführen. In der Regel wird der Stundenplan eingehalten, aber auch vormittags oder frei zwischen Schüler und Lehrer vereinbar kann Unterricht stattfinden. Jürgen Koch freut sich, dass alle Schülerinnen und Schüler auf diese Weise am Instrumental- und Gesangsunterricht teilnehmen. Aber: „Keine Frage, das ganze Kollegium ist froh, die Kinder wieder persönlich zu sehen.“

Neue Lehrer für Klarinette und Konzertgitarre

Foto: Stadt Künzelsau Ralph Hanl

Auch die beiden neuen Lehrer Evgeniy Guzhavin im Fach Klarinette und Ralph Hanl im Fach Konzertgitarre sind im Januar gleich mit in den Online-Unterricht eingestiegen.

Evgeniy Guzhavin wurde in Rostov am Don in Russland geboren. Er studierte am Konservatorium in Moskau und an der Hochschule für Musik in Köln. Er wirkte in zahlreichen Konzerten mit verschiedenen Ensembles mit und ist Leiter des Jugendblasorchesters Erlenbach.

Ralph Hanl wurde in Rothenburg ob der Tauber geboren. Er studierte Musik an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl und an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Neben seiner Tätigkeit als Gitarrenlehrer wirkt er an zahlreichen Konzerten, Festivals, Musicals und Studioproduktionen mit.