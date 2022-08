Jugendmusikschule Künzelsau: Infotag und Tage des offenen Unterrichts

Vor dem Start im Herbst lädt die Jugendmusikschule Künzelsau am Samstag, 17. September von 14 bis 17 Uhr zu einem Infotag ins Hermann-Lenz-Haus, Kirchplatz 9, in Künzelsau ein. Vom 19. bis 23. September ist zudem Tag des offenen Unterrichts.

„Spiel mit!“ - Ein Instrument ausprobieren...

… an der städtischen Jugendmusikschule Künzelsau von Montag, 19. September bis Freitag, 23. September 2022. Dabei können die Kinder den Unterricht eines Schülers oder eine Schnupperstunde besuchen. „Das ist eine sehr gute Möglichkeit für die Kinder verschiedene Musikinstrumente auszuprobieren und kennenzulernen. Wir Lehrer stehen beratend zur Seite und stellen auch Instrumente vor. Damit wollen wir eine Hilfestellung bei der Beantwortung der Frage nach dem richtigen Instrument für das Kind geben“, lädt Musikschulleiter Jürgen Koch Familien ein, das Angebot des offenen Unterrichts zu nutzen. Die Teilnahme an den beiden Angeboten ist kostenfrei.

Vera Klaiber, Organistin und Kirchenmusikerin an der Johanneskirche in Künzelsau, bietet außerdem beim Infotag und den Tagen des Offenen Unterrichts ein Kennenlernen und Ausprobieren der Orgel in der Johanneskirche an.

Die Orgel wird auch als „Königin der Instrumente“ bezeichnet und kann mit ihren vielen Pfeifen ganz unterschiedliche Klänge hervorbringen – mal so fein wie eine Flöte, mal so kraftvoll wie ein ganzes Orchester. Kinder mit ihren Familien sind herzlich willkommen, dieses faszinierende Instrument auszuprobieren.

Folgende Fächer und Instrumente werden noch angeboten: Gesang, Gitarre, E-Gitarre, Trompete, Horn, Klavier, Schlagzeug, Violine, Viola, Violoncello, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Posaune, Euphonium, Tuba.

Anmelden zum Ausprobieren:

Um eine kurze Voranmeldung für die Tage des offenen Unterrichts wird gebeten. Diese nimmt Stefan Bender, Fachbereichsleiter Blasinstrumente und Stadtkapellmeister entgegen unter E-Mail stefan.bender@kuenzelsau.de, mobil 0151 58495667, gerne auch per WhatsApp.

Neue Kurse beginnen ab Oktober 2022

Die Schnuppertage liegen ideal vor dem Beginn des neuen Semesters. Im Oktober 2022 beginnen die neuen Kurse und es gibt noch freie Plätze. Die Musikschule gibt gerne Informationen dazu und nimmt Anmeldungen an. Das gemeinsame Musizieren fördert die Motivation und das soziale Miteinander der Kinder und Jugendlichen. In den verschiedenen Instrumentalfächern gibt es Ensembles, in denen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene mitspielen können.

Es gibt noch freie Plätze in den Fächern Violine, Violoncello, Querflöte, Euphonium, Posaune, Klarinette, Saxophon, Blockflöte, Klavier, Gitarre und Trompete, Horn, und Gesang. Alle neuen Schüler erhalten falls erforderlich kostengünstige Leihinstrumente vom Förderverein für die Jugendmusikschule e.V.

Ebenso beginnen ab Oktober 2022 auch die neuen Kurse für die kleineren Kinder ab drei Jahren mit der Musikalischen Früherziehung, der Musikalischen Grundausbildung, der Orientierungsstufe und der Kindersingstunde.

Die „Musikalische Früherziehung“ ist für Kinder ab drei Jahre gedacht und dauert eineinhalb Jahre. Darauf aufbauend gibt’s für die Musikalische Grundausbildung für Kinder ab fünf Jahren. Im Vordergrund stehen gemeinsame Spielfreude, Fantasie, Singen und Tanzen sowie elementares Instrumentalspiel. Das gemeinsame Erleben der Musik prägt den Unterricht. Außerdem werden Lerninhalte vermittelt, die das Verständnis für die Notenschrift wesentlich erleichtern. Die Kurse werden in Künzelsau im Hermann-Lenz-Haus und verschiedenen Kindergärten in Künzelsau angeboten.

Für Kinder ab sechs Jahren bietet die Jugendmusikschule noch weitere Angebote: In der „Kindersingstunde“ entwickeln die Kinder durch gemeinsames Singen im Ensemble Spontanität, Freude und Bewusstsein für das körpereigene Instrument. Gemeinsame Aufführungen von Singspielen oder Kindermusicals in Zusammenarbeit mit anderen Instrumentalgruppen sind meist das Ziel der Proben.

Die „Orientierungsstufe“ ist für Kinder ab sechs Jahre gedacht und dauert ein halbes Jahr. Der Unterricht umfasst das vertiefende Kennenlernen von Instrumenten aus allen Bereichen, rhythmische Übungen und den Einstieg in die Notenschrift. Auf diese Weise können sich jüngere Kinder besser vorstellen, ob und welches Instrument sie gerne erlernen wollen. Die Kurse finden im Hermann-Lenz-Haus in Künzelsau statt.

Anmeldeformulare und Informationen zu den Instrumenten, Kursen oder zu anderen Angeboten gibt es auf der Homepage der Stadt Künzelsau und bei der Jugendmusikschule Künzelsau, Jürgen Koch und Katerina Kaminski, Telefon 07940 931800 oder 07940 931801.