Jumping fingers 2022: Borbála Seres, 10.09.22

Borbála Seres vermehrt die Anzahl prominenter herausragender junger Talente der internationalen musischen Welt. Nur wenigen ist es bekannt, dass sie beinahe bei jedem internationalen Wettbewerb, an dem sie teilgenommen hat, auf dem Podest stand. Das gilt als eine einmalige Leistung zwischen den jungen, nach Anerkennung suchenden und überwiegend männlichen Gitarristen, bei denen einer besser als der andere ist. Sie gab zahlreiche eigenständige Solokonzerte in ihrer Heimat, sowie bei renomierten internationalen Festivals. Neben der solistischen Tätigkeit als Gitarristin beschäftigt sie sich im Rahmen eines Doktoratstudium an der künstlerische Fakultat der Universität Pécs mit dem mentalen Training und dessen praktischer Verwendung an der Gitarre. wol

Borbala Seres, Sa. 10. September, 19 Uhr, Palais Adelmann, Ellwangen, www.ellwangen.de