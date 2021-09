Juwelier Müller: 125 Jahre Familienunternehmen

Stefan Müller beugt sich über seinen Arbeitstisch. Viele klitzekleine Schräubchen, winzige Rädchen und Federchen liegen vor dem Uhrmachermeister. Mit spitzer Pinzette setzt er diese, mit Lupe ins Auge geklemmt, wieder zu einem Uhrwerk zusammen.

Eine ganz ruhige Hand und ein scharfes Auge braucht, wer defekte Uhren wieder zum Ticken bringen will, und die hat Stefan Müller von seinem Vater Eckart Müller und Großvater Friedrich Müller junior geerbt. Vor 125 Jahren hat alles angefangen, da war Friedrich Müller senior vom Schwarzwälder Uhrenmekka Schramberg nach Künzelsau gekommen und versorgte die Hohenloher mit Taschenuhren, Standuhren und Pendülen, die damals noch ein Leben lang die Stunden zählen mussten. Inzwischen hat sich das etwas verändert. Uhren begleiten uns zwar alle quer durchs Leben und tackten den Tagesablauf. »Heute gibt es die erste Uhr meistens schon in die Schultüte«, so Stefan Müller, der das Familienunternehmen in der 4. Generation mit seiner Frau Daniela führt. Oft wird diese erste Uhr aber dann auf dem Schuttabladeplatz der Zeit entsorgt, wenn sie ihren Dienst getan hat.

2. Generation, Friedrich Müller jun. (links stehend)

Bei Juwelier Müller in der Hauptstraße 47-49 in Künzelsau werden in der hauseigenen Uhrmachermeisterwerkstatt nach wie vor Uhren aller Art aber auch repariert, egal ob mechanisch oder quarzgesteuert. Die Anforderungen an den heutigen Uhrmacher haben sich verändert; durch die elektronischen Bauteile der Quarzuhren ist nicht nur ein besonders feines Händchen, sondern auch Elektronik-Know-how gefragt.

Das Uhrensortiment hat sich in den Jahren immer den modernen Zeiten angepasst. So zeigten Eckart und Waltraud Müller die erste Funkaußenuhr im Hohenlohekreis, und sie waren damit schon Wegbegleiter einer neuen Zeit. In den großzügigen Geschäftsräumen des denkmalgeschützten Hauses Nummer 49 und dem Nachbargebäude 47 der Künzelsauer Hauptstraße findet man heute in den Vitrinen Uhren in jeder erdenklichen Variation, von der mechanischen Armbanduhr über Quarzuhren und Funkuhren bis hin zu Smartwatches: Tradition und Trend, modernste Technik, vereint mit einem eleganten, sportlichen oder schicken Design.

Es ist schon eine besondere Herausforderung, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen dem geänderten Kaufverhalten der Kunden der letzten Jahre. Einige kaufen ihre Uhren und Schmuckstücke im Internet, im Discounter, in der Drogerie oder in einem Bekleidungsgeschäft. »Verschiedene Stücke aus anderen Branchen bekommen wir in den letzten Jahren verstärkt zur Reparatur, wobei manche nicht mehr zu retten sind. Wir stehen mit unseren Produkten für Qualität zum fairen Preis und nicht für Wegwerfprodukte. Vor allem in der heutigen Zeit, wo fast alle über Nachhaltigkeit sprechen, sollte jeder darüber nachdenken, wo er was kauft. Wir bleiben unserem Kernsortiment treu«, so Stefan Müller.

Nachhaltigkeit: Juwelier Müller hat im Sortiment auch eine Weckerkollektion, bei der die Weckergehäuse aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und biologisch abbaubar sind. Im Bereich Armbanduhren wird eine Serie mit einer ökologisch wertvollen Lederbandalternative angeboten, die Armbänder sind 100% vegan, abriebfest und angenehm weich. Auch im Bereich Trauringe sind Fair Trade Produkte im Sortiment.

3. Generation, Eckart und Waltraud Müller

Auf die Frage, ob man heute überhaupt noch eine Armbanduhr braucht, sagt Stefan Müller: »Die Menschen, die auf das perfekte Styling achten, kommen an der Armbanduhr nicht vorbei, sie runden einfach das Outfit entsprechend ab. Ebenso ist ein Schmuckstück immer ein schönes Accessoire, das den Kleidungsstil und die Persönlichkeit des Trägers unterstreicht.«

Auch im Schmuckbereich hat sich einiges über die Jahre bei Juwelier Müller getan. Hier umfasst das Sortiment Perlen, Gold- und Silberschmuck. Individuelle Schmuckstücke mit einer persönlichen Gravur zur Taufe, Konfirmation oder zum runden Geburtstag werden im Hause Juwelier Müller selbst graviert, und die Kunden können aus verschiedenen Schriften, Sonderzeichen und Symbolen frei wählen. »Eine Bildgravur ist bei uns auch möglich, hier brauchen wir ein entsprechendes Dateiformat von dem Bild per USB Stick oder E-Mail, alle Möglichkeiten und Voraussetzungen für die perfekte Bildgravur werden vorab besprochen«, so Stefan Müller.

Juwelier Müller hat viele der angesagten Trendmarken in seinem Sortiment, so zum Beispiel Fossil, s‘Oliver, Michael Kors, Festina, Bering, Dream Charms, Engelsrufer, Seiko, BrunoSöhnle Glashütte, Armani Exchange oder Ice Watch. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene namhafte Pforzheimer Schmucklieferanten.

Verlobungsringe und Trauringe: Der Bereich rund um das Thema Hochzeit wurde in den vergangenen 10 Jahren stetig erweitert. Seit Februar 2020 ist Juwelier Müller Partner der »TRAURINGSCHMIEDE«. Stefan Müller hat dieses Konzept zwischen Online-Kommunikation und der Vermarktung mit dem Filialgeschäft vor Ort exklusiv in den Hohenlohekreis nach Künzelsau gebracht und bekennt sich dadurch klar zu seiner Heimatstadt. Die »TRAURINGSCHMIEDE« ist in 32 deutschen Städten wie Stuttgart, Berlin oder München vertreten und wurde ins bestehende Juweliergeschäft in der Hauptstraße integriert.

4. Generation, Stefan und Daniela Müller mit Familie

Auch nach dem Kauf der Uhren und Schmuckstücke ist das Team von Juwelier Müller mit schnellem und kostengünstigem Service für seine Kunden da. Die hauseigene Uhrmachermeisterwerkstatt sorgt für einen reibungslosen, schnellen Ablauf. »Wir stehen für Qualität zum fairen Preis bei unseren Produkten und den Serviceleistungen in unserer Meisterwerkstatt«, so Stefan Müller.

»Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unser Familienunternehmen über die vielen Jahre begleitet haben, für ihre gute Zusammenarbeit und das herzliche Miteinander. Danke auch an alle Kundinnen und Kunden, die uns die Treue halten. Wir freuen uns darauf, viele weitere Jahre Ihr Ansprechpartner im Bereich Uhren, Schmuck, Verlobungs- und Trauringe zu sein«, so Daniela und Stefan Müller.

Anlässlich des 125 jährigen Betriebsjubiläums finden von Montag 4. bis Samstag 16. Oktober zwei Jubiläumswochen mit verschiedenen Aktionen statt. Am Freitag, 15. Oktober sind alle eingeladen, von 18 bis 20 Uhr Musicalsongs zu genießen, präsentiert von der an der Stage School Hamburg ausgebildete Musicalsängerin Ines Weidenbacher. Alle Aktionen werden nach den aktuellen Corona Bestimmungen durchgeführt.

Juwelier Müller, Hauptstraße 47-49, 74653 Künzelsau, Fon: 07940 58737, www.trauringschmiede.de, www.juwelier-mueller.eu

Firmengeschichte