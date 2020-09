Künzelsau im Oktober

Aufgrund von Corona kann die Wert-Wies‘n in diesem Jahr nicht stattfinden – der Oktober ist aber dennoch mit Veranstaltungen gefüllt, neben Konzerten und Krämermärkten finden u.a. auch die blau-weißen Tage vom 8. bis zum 10. Oktober statt.

Bereits am Freitag, 2. Oktober geht‘s los mit Café del Mundo in der Stadthalle Künzelsau auf. Die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian ergänzen sich zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau. Ihr Programm »The Art of Flamenco« präsentieren sie mit der Tänzerin Azucena Rubio. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Stadthalle ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Einlass in den Saal 19 Uhr. Während der gesamten Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Schutz-Maske zu tragen. Karten gibt es bei der Stadtverwaltung Künzelsau, Telefon: 07940-129 121, E-Mail: renate.kilb@kuenzelsau.de.

Dominic Reichenbach Lisa Fitz

Als Ersatz für die beliebten Künzelsauer Wert-Wies’n veranstaltet die Stadtverwaltung Künzelsau die blau-weißen Tage vom 8. bis zum 10. Oktober. Unter anderem werden hochkarätige bayerische Kabarettisten für ordentliche Lacher sorgen. Am Donnerstag, 8. Oktober wird die Powerfrau und Kultfigur Lisa Fitz die Besucher unterhalten. Die preisgekrönte Kabarettistin Lizzy Aumeier sorgt am Freitag, 9. Oktober für ausgelassene Stimmung. Als Abschluss wird Günter Grünwald am Samstag, 10. Oktober mit seinem ganz besonderen Erzählstil das Publikum begeistern. Dazu werden deftige bayerische Schmankerl angeboten. Einlass in die Stadthalle Künzelsau ist an allen Tagen um 18 Uhr und Beginn um 19.30 Uhr. Tische für acht oder zwölf Personen können bei der Stadtverwaltung Künzelsau, helen.buehler@kuenzelsau.de oder Telefon: 07940-129 120 gebucht werden.

Am 11. Oktober wird im Rahmen der blau-weißen Woche der Werbegemeinschaft von 12 bis 17 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Den Auftakt dazu macht ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück am Unteren Markt. Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag findet am 8. November 2020 in Kombination mit dem Herbstmarkt der Werbegemeinschaft statt.

Für Klassik-Liebhaber ist die »Musik am Nachmittag« die Empfehlung. Am Montag, 12. Oktober um 14 Uhr beginnt das Konzert, bei dem sieben Künstler auftreten. Der Eintritt ist frei, eine Reservierung mit Angabe der Kontaktdaten ist jedoch erforderlich: Stadtverwaltung Künzelsau, Telefon: 07940-129 121, E-Mail: renate.kilb@kuenzelsau.de .

Der traditionelle Simon-Judä-Krämermarkt am Mittwoch, 28. Oktober von 8.30 bis 18.30 Uhr kann stattfinden – aber mit weniger Marktständen. Die Stadtverwaltung Künzelsau wird die Marktbuden mit mehr Abstand in der Hauptstraße positionieren, damit die Abstandsregeln von den Besuchern gut eingehalten werden können. Die Genießermeile am Unteren Markt entfällt.

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de