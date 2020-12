Künzelsauer Stadtfest und Landeskinderturnfest werden ins Jahr 2022 verschoben

Aufgrund des Coronavirus haben die Organisatoren entschieden, das für 2021 in Künzelsau geplante Landeskinderturnfest um ein Jahr zu verschieben. Neuer Termin ist der 22. bis 24. Juli 2022.

Auch das Künzelsauer Stadtfest kann deshalb nicht turnusgemäß vom 9. bis 11. Juli 2021 stattfinden und wird auf das Jahr 2022 verschoben. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest. Angedacht ist ein Festwochenende eventuell im Juni 2022, sodass die beiden Großveranstaltungen nicht zu dicht beieinanderliegen.

Stadtfest mit aktiv beteiligten Vereinen und Gästen feiern

Das Stadtfest steht im Zeichen vieler Vereine und Gruppen, die alle zwei Jahre ‚das Künzelsauer Fest‘ zu einem Höhepunkt in der Region machen. „Schweren Herzens müssen wir unser beliebtes Stadtfest auf das Jahr 2022 verschieben. Es ist bereits heute absehbar, dass es im Juli 2021 nicht wie gewohnt durchgeführt werden könnte. Das Stadtfest steht für viele glückliche, feiernde Menschen an einem Ort. Das ist nach aller Voraussicht auch im nächsten Jahr noch nicht umsetzbar und ein pandemiegerechtes Stadtfest wäre schlichtweg nicht dasselbe“, begründet Bürgermeister Stefan Neumann und ist optimistisch, 2022 ein Stadtfest im gewohnt erprobten und erfolgreichen Rahmen feiern zu können. „Dann hoffen wir wieder auf die Unterstützung zahlreicher Vereine und Organisationen, ohne die das Stadtfest nicht möglich wäre.“

Landeskinderturnfest – Treffpunkt 2022 in Künzelsau

Neuer Termin für das Landeskinderturnfest ist der 22. bis 24. Juli 2022 in Künzelsau. Das Landeskinderturnfest ist der jährliche Treffpunkt für rund 5.000 Kinder, die an drei Tagen gemeinschaftlich nicht nur sich, sondern auch die jeweiligen Kommunen in Bewegung bringen. „Nach längeren und ausführlichen Gesprächen mit der Stadt Künzelsau, insbesondere Bürgermeister Stefan Neumann, und dem Turngau Hohenlohe sehen wir momentan keine Möglichkeit, das Landeskinderturnfest im gewohnten Rahmen stattfinden zu lassen. Daher ziehen wir nun rechtzeitig die Reißleine. Dieser Schritt ist uns natürlich sehr schwer gefallen, aber im Moment die einzig richtige Schlussfolgerung“, sagt Wolfgang Drexler, Präsident des Schwäbischen Turnerbunds. „Turnfeste sind für alle Kinder immer ein unvergessliches Erlebnis in der Vereinsgemeinschaft. Die jetzige Absage ist daher nur konsequent und im Interesse aller“, ergänzt Stefan Neumann. Im Vorfeld wurden verschiedene Szenarien, wie ein Landeskinderturnfest unter Pandemiebedingungen aussehen könnte, durchgesprochen. Jedoch immer mit dem Ergebnis, dass es nicht das ist, was den Sinn eines Kinderfestes ausmacht.

Angebot für Spaß und Zeit zum Toben im Jahr 2021 in Arbeit

Damit zumindest lokal die Kinder nicht ganz auf ein Bewegungs-Highlight im Sommer 2021 verzichten müssen, arbeiten die Organisatoren an einer kleinen Alternative. „Für uns war sofort klar, dass wir trotzdem etwas anbieten wollen. Allerdings kurzfristig und flexibler planbar, mit dem Schwerpunkt auf das regionale Einzugsgebiet von Künzelsau. Daran arbeiten wir nun. Nach dieser schweren Zeit wollen wir den Kindern etwas Spaß und Zeit zum Toben bieten – und natürlich einen Vorgeschmack auf das Landeskinderturnfest 2022 in Künzelsau geben“, sagt Wolfgang Drexler.