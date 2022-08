Kochertaler Genießer-Tour 2022

Nach zwei Jahren Zwangspause findet die 19. Auflage der Kochertaler Genießer-Tour dieses Jahr wieder statt: Am 20. und 21. August wird durch die Weinberge des Kochertales gewandert. Insgesamt warten knapp 16 km Wandertour auf die Geniesser.

Am Samstag, 20. August und am Sonntag, 21. August jeweils ab 10 Uhr werden einige Tausend Menschen erwartet, die in den Weinbergen das Wandern mit kulinarischen Genüssen verbinden. Die Strecke verläuft von Künzelsau-Belsenberg über Ingelfingen und Criesbach nach Niedernhall und Weißbach bis nach Forchtenberg. Hinweispfeile helfen bei der Orientierung. Wer es ein wenig gemütlicher angehen lassen möchte, nimmt den Genießerbus. An insgesamt elf Stationen werden ausgewählte Speisen zusammen mit typischen Weinen des Kochertales angeboten. Denn: Gutes Essen und guter Wein sind Ausdruck für die Kunst des Genießens und der Lebensfreude.

Auch im 19. Jahr der Kochertaler Genießer-Tour wird es ein großes Preisausschreiben geben, welches mit vielen Preisen aufwartet. Die Teilnahme ist möglich, wenn man die ganze Strecke gewandert ist und sich an jeder Station einen Stempel auf das Teilnahmeformular geholt hat. Die Stempel bekommt man an den Getränkeständen der Stationen. Das Teilnahmeformular kann entweder im Internet unter www.geniessertour.de heruntergeladen oder an den Stationen einfach mitgenommen werden. Die Ziehung der Gewinner erfolgt im September 2022 durch die Hohenloher Weinhoheiten. Die Gewinner werden dann per Post benachrichtigt.

Die Wanderstrecke beginnt in Künzelsau-Belsenberg, dort bietet der Landgasthof Lell leckere Speisen und Wein der Weinkellerei Hohenlohe an. Von dort geht es 1,4 km entlang dem »alten Kirchenweg« zur Station 2, dem Weingut Gaufer. Die Burgruine Lichteneck fungiert als Station 3, von dort aus geht es weiter zu Station 4, Weingut Bauer und Veranstaltungsservice Woitalla, und Station 5, dem Ingelfinger Fass. 1,3 km weiter auf den Höhen entlang gelangt man zur Station 6, zum ehemaligen Hubschrauberlandeplatz in Criesbach. An der Station 7, die am Sattel oberhalb von Criesbach erreicht wird, hat der Weinbauverein Niedernhall zusammen mit Jäger’s Landhaus Rössle eine gemütliche Station eingerichtet. An der 8. Station steht die Crew vom Weinbauverein Niedernhall sowie die Mannschaft des badischen Backheisles mit Spezialitäten für die Wanderer bereit. Im Kochertal verläuft die Route weiter in Richtung Weißbach, wo an Station 9 ein Gemeinschaftsstand der hiesigen Weinerzeuger und das Team von LOK7119 für das leibliche Wohl sorgt. Nach weiteren 1,8 km in Richtung Büschelhof gelangt man zur Station 10, wo der Weinbauverein Forchtenberg, der Rebenhof Fröscher und die Mannschaft vom badischen Backheisle auf die Wanderer warten. Die Station Nr. 11 erreicht man dann schließlich nach den letzten ca. 2,2 km, wo die Metzgerei Schäfer mit edlen Weinen aus dem Kochertal und leckeren Speisen gerüstet ist, die Besucher und Wanderer zu verpflegen.

Am Samstagabend wird es wie schon in den letzten Jahren zahlreiche Möglichkeiten geben, den Tag in den Weinbergen ausklingen zu lassen. Viele Abendveranstaltungen sind in Vorbereitung. So spielt beim Weingut Gaufer, Station 2, »Noise Polluttion«. Beim Weingut Bauer, Station 4, sorgen vier Musiker von der Band »Reminders« mit unplugged Rock und Blues für gute Stimmung. Am Ingelfinger Fass, Station 5, gibt es Musik für jeden Geschmack. Livemusik auf hohem Niveau gibt es in der Niedernhaller Kelter mit den »TETs«. Schließlich tragen an der Station 10, Weinberge Büschelhof, die »Sunlights« zur guten Abendstimmung bei. Dort gibt es auch gegen 22 Uhr das Genießer-Feuerwerk zu sehen.

Kochertaler Genießer-Tour 2022, Sa. 20. und So. 21. August, Kochertal, www.geniessertour.de