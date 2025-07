Kochertaler Genießer-Tour, 23. und 24.08.25

Am 23. und 24. August ist es wieder so weit: Die ­beliebte Kochertaler Genießer-Tour geht in die 22. Runde – und das mit voller Lebensfreude! Unter dem Motto »Wein – Wandern – Schlemmen« erwarten alle Wanderfreunde zwei genussreiche Tage in den herrlichen Weinbergen des Kochertals. Die rund 15,7 Kilometer lange Wanderroute führt von Künzelsau – Belsenberg über Ingelfingen, Criesbach, Niedernhall und Weißbach bis nach Forchtenberg. Wer nicht die ganze Strecke gehen möchte, kann sich auch einzelne Etappen vornehmen – ganz nach Lust und Laune! An elf kulinarischen Stationen entlang der Strecke laden regionale Spezialitäten und köstliche Weine zum Probieren, Verweilen und Genießen ein. Ob deftig oder fein, süß oder herzhaft – für jeden Gaumen ist etwas dabei. Und natürlich darf dabei das Original-Genießer-Tour-Weinglas nicht fehlen, das an jeder Station erhältlich ist.

Los geht’s an beiden Tagen jeweils ab 10 Uhr. Orientierung geben gut sichtbare Hinweispfeile, sodass sich niemand verläuft – außer vielleicht im Genuss! Wer es lieber entspannt mag, kann bequem mit dem Genießer-Bus anreisen, der regelmäßig von ­allen NVH-Haltestellen im Tal verkehrt. Fahrplan, Streckenkarte, Infos zu allen Ständen, Speisepläne und Highlights findet man ganz einfach auf der Website: www.geniessertour.de Also: Wander­schuhe schnüren, Glas in die Hand – und auf geht’s zur fröhlichsten Genusswanderung im Kochertal!

Am Samstagabend wird es wie schon in den letzten Jahren zahlreiche Möglichkeiten geben, den Tag in den Weinbergen ausklingen zu lassen. Viele Abendveranstaltungen sind in Vorbereitung. So spielt beim Weingut Gaufer, Station 2, die Band »Steel, Wine and Honey«. Beim Weingut Bauer, Station 4, wird ebenfalls musikalische Unterhaltung geboten. An der Station 7, gibt es am Samstag Musik für jeden Geschmack. Schließlich tragen an der Station 10, Weinberge Büschelhof, die »Sunlights« zur guten Abendstimmung bei. Die Genießerbusse verkehren an beiden Tagen halbstündlich. Die Linie Künzelsau – Forchtenberg startet ab 8.50 Uhr. Die Linie Forchtenberg – Künzelsau beginnt ihre erste Fahrt um 9 Uhr und endet mit der letzten Fahrt um 21 Uhr. Abfahrt ist an den üblichen Haltestellen und zusätzlich am Ortseingang von Belsenberg. So kann der gute Wein ausgiebig genossen werden, ohne dabei den Führerschein zu riskieren.

Bewirtung an den Stationen

Station 1: Landgasthof Lell

Station 2: Weingut Gaufer

Station 3: Weinbauverein Ingelfingen, Landgasthof Krone

Station 4: Weingut Bauer, -Veranstaltungsservice Woitalla

Station 5: Weinmanufaktur Ingelfinger Fass, Schlosshotel

Station 6: Weinkellerei Hohenlohe, Landgasthof Obergässler

Station 7: Weinbauverein Niedernhall, Partyservice -Banzhaf

Station 8: Weinbauverein Niedernhall, Höfer Backhäusle

Station 9: Gemeinschaftsstand der hiesigen Weinerzeuger, »Der Herr / Gott’s Bscheisser«

Station 10: Weinbauverein Forchtenberg, Rebenhof Fröscher, Haag Hof

Station 11: Metzgerei Schäfer

Kochertaler Genießer-Tour, Sa. 23. und So. 24. August, Kochertaler Weinberge, www.geniessertour.de